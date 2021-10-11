Pırasa mücveri tarifi: Pırasa mücveri nasıl yapılır?

Mücver, neredeyse her sebzeyle yapılan bir yemektir. Kahvaltılarda da öğlen yemeklerinde de misafir geldiğinde çayın yanına da yapılabilen mücver, aynı zamanda her sebzeyi sevdirebilmektedir. Pırasa mücveri, pırasa sevmeyenlere bile pırasayı sevdirebilecek kadar lezzetli ve sağlıklı bir tariftir. Peki pırasa mücveri nasıl yapılır? Güzel bir pırasa tarifi ile sizlerleyiz.

Giriş Tarihi: 11.10.2021 09:27 Güncelleme Tarihi: 11.10.2021 09:27
  • 2 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

  • 2 adet pırasa
  • 2 adet yumurta
  • 1 tutam maydanoz
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • 1 su bardağı un

AŞÇININ NOTU

Kaşığa alıp tavada pişireceğiniz mücverlerin kalın olmamasına özen gösterin. Bu tarifi kızartmak zorunda değilsiniz. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında da pişirebileceğiniz bu tarif o şekilde daha az yağlı olacaktır. Un ayarına dikkat etmekte fayda var. Az koyduğunuzda mücveriniz dağılabilirken çok koyarsanız mücverinizden un tadı alabilirsiniz. Mücveri yoğurt ya da sevdiğiniz bir sosla ikram edebilirsiniz.

YAPILIŞI

  • Pırasa ve maydanozları incecik doğrayın.
  • Sırasıyla yumurtayı, baharatları ve yeşillikleri ekleyin.
  • En son unu yavaşça ekleyin ve karıştırın.
  • Tavaya koyduğunuz yağı kızdırın ve harçtan aldığınız parçaların iki tarafını da kızdırın

Ve mücveriniz hazır. Sıcak ya da ılık olarak, yanında yoğurtla servis edebilirsiniz.

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