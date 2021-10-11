Pırasa mücveri tarifi: Pırasa mücveri nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Kaşığa alıp tavada pişireceğiniz mücverlerin kalın olmamasına özen gösterin. Bu tarifi kızartmak zorunda değilsiniz. Önceden 180 derece ısıtılmış fırında da pişirebileceğiniz bu tarif o şekilde daha az yağlı olacaktır. Un ayarına dikkat etmekte fayda var. Az koyduğunuzda mücveriniz dağılabilirken çok koyarsanız mücverinizden un tadı alabilirsiniz. Mücveri yoğurt ya da sevdiğiniz bir sosla ikram edebilirsiniz.