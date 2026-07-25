Salçalı patates kavurması! Lezzet dolu bir alternatif...

Bu nefis patates kavurması, hem keyifli hafta sonu kahvaltılarının hem de ana yemeklerin yanına çok yakışacak bir alternatif. Görseldeki o iştah açıcı rengi ve taze soğanların kattığı ferahlığı yakalamak, evdeki birkaç temel malzemeyle oldukça kolay. Mutfağınızı enfes kokularla dolduracak bu pratik lezzeti hazırlamaya hazırsanız, tarifin detaylarına geçelim.

Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:45

YAPILIŞI

MALZEMELER

  • 4-5 adet orta boy patates
  • 1-2 adet kuru soğan
  • 3-4 dal taze soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası (veya domates-biber karışık)
  • 4-5 yemek kaşığı sıvı yağ (dilerseniz lezzet katmak için 1 yemek kaşığı tereyağı)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber ve pul biber (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI

  • Patatesleri Hazırlayın: Patateslerin kabuklarını soyun ve görseldeki gibi çok büyük olmayan, eşit küpler halinde doğrayın. Dağılmamaları için patatesleri önceden bütün halde hafifçe haşlayıp soğuduktan sonra da doğrayabilirsiniz; ancak çiğden doğrayıp kısık ateşte kendi buharıyla kavurmak da oldukça lezzetli sonuç verir.
  • Soğanları Soteleyin: Kuru soğanları ince ince, yemeklik doğrayın. Geniş bir tavaya (görseldeki gibi bir bakır sahan harika olur) sıvı yağı alın ve soğanları yumuşayıp pembeleşinceye kadar orta ateşte kavurun.
  • Salçayı İlave Edin: Kavrulan soğanların üzerine salçayı ekleyin ve salçanın o çiğ kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika karıştırarak kavurmaya devam edin.
  • Patatesleri Ekleyin: Küp küp doğradığınız patatesleri tavaya ilave edin. Salçalı ve soğanlı harcın patateslerin her yanına eşit şekilde bulanması için ezmemeye özen göstererek nazikçe harmanlayın.
  • Pişirme Aşaması: Tuzunu ve baharatlarını ekleyin. Eğer patatesleri çiğden koyduysanız, tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte patatesler yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişirin. (Önceden haşladıysanız 5-10 dakika kavurmanız yeterli olacaktır).
  • Taze Soğan Dokunuşu: Patatesler tamamen yumuşayıp kavrulduğunda ocağın altını kapatın. Arka planda gördüğünüz taze soğanları ince ince kıyın, patateslerin üzerine serpiştirin ve son bir kez nazikçe karıştırın.
Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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