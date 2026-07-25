Salçalı patates kavurması! Lezzet dolu bir alternatif...
Bu nefis patates kavurması, hem keyifli hafta sonu kahvaltılarının hem de ana yemeklerin yanına çok yakışacak bir alternatif. Görseldeki o iştah açıcı rengi ve taze soğanların kattığı ferahlığı yakalamak, evdeki birkaç temel malzemeyle oldukça kolay. Mutfağınızı enfes kokularla dolduracak bu pratik lezzeti hazırlamaya hazırsanız, tarifin detaylarına geçelim.
Giriş Tarihi: 25.07.2026 10:45
YAPILIŞI
MALZEMELER
4-5 adet orta boy patates
1-2 adet kuru soğan
3-4 dal taze soğan
1 yemek kaşığı domates salçası (veya domates-biber karışık)
4-5 yemek kaşığı sıvı yağ (dilerseniz lezzet katmak için 1 yemek kaşığı tereyağı)
1 çay kaşığı tuz
Yarım çay kaşığı karabiber ve pul biber (isteğe bağlı)
HAZIRLANIŞI
Patatesleri Hazırlayın: Patateslerin kabuklarını soyun ve görseldeki gibi çok büyük olmayan, eşit küpler halinde doğrayın. Dağılmamaları için patatesleri önceden bütün halde hafifçe haşlayıp soğuduktan sonra da doğrayabilirsiniz; ancak çiğden doğrayıp kısık ateşte kendi buharıyla kavurmak da oldukça lezzetli sonuç verir.
Soğanları Soteleyin: Kuru soğanları ince ince, yemeklik doğrayın. Geniş bir tavaya (görseldeki gibi bir bakır sahan harika olur) sıvı yağı alın ve soğanları yumuşayıp pembeleşinceye kadar orta ateşte kavurun.
Salçayı İlave Edin: Kavrulan soğanların üzerine salçayı ekleyin ve salçanın o çiğ kokusu çıkana kadar yaklaşık 2-3 dakika karıştırarak kavurmaya devam edin.
Patatesleri Ekleyin: Küp küp doğradığınız patatesleri tavaya ilave edin. Salçalı ve soğanlı harcın patateslerin her yanına eşit şekilde bulanması için ezmemeye özen göstererek nazikçe harmanlayın.
Pişirme Aşaması: Tuzunu ve baharatlarını ekleyin. Eğer patatesleri çiğden koyduysanız, tavanın kapağını kapatın ve kısık ateşte patatesler yumuşayana kadar ara ara karıştırarak pişirin. (Önceden haşladıysanız 5-10 dakika kavurmanız yeterli olacaktır).
Taze Soğan Dokunuşu: Patatesler tamamen yumuşayıp kavrulduğunda ocağın altını kapatın. Arka planda gördüğünüz taze soğanları ince ince kıyın, patateslerin üzerine serpiştirin ve son bir kez nazikçe karıştırın.