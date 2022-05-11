Sebze sevmeyenleri aşık edecek bir lezzet! Ispanak graten tarifi

En faydalı ve içeriği en zengin besinlerden olan ıspanağın bu haline bayılacaksınız! Üzerinde muhteşem sotelenmiş kaşarıyla, ortaya eşsiz bir lezzet çıkarıyor... O zaman hadi herkes mutfağa!

Giriş Tarihi: 11.05.2022 10:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2022 10:26
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı Ekonomik Tarif
  • Akşam Yemeği Yemek Daveti Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 30 dakika Hazırlama 35 dakika
  • Porsiyon : 108 kcal

MALZEMELER

  • 300 gram ıspanak
  • 1 adet soğan
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 adet yumurta
  • 200 gram kaşar peyniri
  • Tuz
  • Karabiber
  • Pul biber

Beşamel sosu için:

  • 1 su bardağı süt
  • 2 yemek kaşığı un
  • 1 yemek kaşığı sıvı yağ

YAPILIŞI

  1. Beşamel sos için, bir sos tenceresinde un ve yağı kavurun.
  2. Sonra sütü ilave edin. Ardından topaklanmaması için sürekli olarak çırparak koyulaşana kadar pişirin.
  3. Ayrı bir tavada sıvı yağ ile birlikte soğanı kavurun.
  4. Soğan pembeleştikten sonra yıkanmış ıspanakları da ekleyin.
  5. Tuzunu, karabiberini de koyduktan sonra ıspanakları orta ateşte kavurun ve piştikten sonra ocaktan alıp ayrı bir kaseye alın ve soğumaya bırakın.
  6. Ispanak harcının üzerine yumurtayı kırın ve karıştırın.
  7. Beşamel sos ile ıspanaklı harcı birleştirip, ısıya dayanıklı bir kaba alın.
  8. Üzerine rendelenmiş kaşar peynirini serpiştirin ve 180 derece fırında 20 dakika pişirin.
  9. Yemeğimiz servise hazır herkese afiyet olsun!

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