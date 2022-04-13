Sebzesiz olmaz diyenlere! Yoğurtlu mantar kavurması tarifi

Mantarın zengin sebzeler ile birleşmiş haline bayılacaksınız! Sebzeyi sevmeyenlere sevdirecek olan bu tarif; bir çay saatinde, ya da bir akşam yemeğinde masalarınıza lezzet katacak... Hadi herkes mutfağa!
Giriş Tarihi: 13.04.2022 09:40Güncelleme Tarihi: 13.04.2022 10:15
1 Kişilik
Ev YapımıEkonomik Tarif
Akşam YemeğiYemek DavetiKutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
Hazırlama
34 dakika
Porsiyon :
85 kcal
MALZEMELER
Yarım kilo mantar
1 adet yeşil biber
2 adet kapya biber
1 adet soğan
2 diş sarımsak
Birkaç adet maydanoz
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Pul biber
Zerdeçal
Nane
Tuz
1 adet küp şeker
1 yemek kaşığı salça
YAPILIŞI
İlk olarak mantarlarımızı soyuyoruz ve sonra yıkıyoruz.
Hazırladığımız tencerimize yağı döküyoruz ve kızdırıyoruz.
Daha sonra biberleri ve soğanları doğrayıp içine atıyoruz.
Kavurduğumuz soğanları, mantarla bütünleştiriyoruz ve kendi haline bırakıyoruz.
En son salçayı, baharatları ve sarımsağı ekliyoruz.
Bir adet küp şekerimizi atıyoruz. Bu yemeğimizi daha da lezzetlendirecek.
Sonra hepsini güzelce kavuruyoruz ve kendi haline pişmeye bırakıyoruz.
Son olarak üzerine maydanozları ekliyoruz.
Servis tabağımıza alıyoruz, süsleme için üzerine yoğurt döküyoruz.