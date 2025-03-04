Sömelek köfte tarifi: Kahramanmaraş'ın sevilen lezzeti

Kahramanmaraş mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan Sömelek Köfte, bulgur ve kıymanın harika uyumuyla sofralara konuk oluyor. Hem besleyici hem de lezzetli olan bu köfte, özel sosuyla damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor. Yapımı kolay, lezzeti büyük bu tarifi denemeye ne dersiniz?
Giriş Tarihi: 04.03.2025 08:44Güncelleme Tarihi: 04.03.2025 08:44
YAPILIŞI
MALZEMELER:
500 gr yağsız dana kıyma
1 su bardağı köftelik ince bulgur
1 adet yumurta
1 yemek kaşığı un
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 çay kaşığı tuz
1 çay kaşığı karabiber
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı kuru nane
1 su bardağı sıcak su (bulguru ıslatmak için)
Sosu için:
2 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı biber salçası
1 tatlı kaşığı domates salçası
1 çay kaşığı pul biber
1 çay kaşığı tuz
2 diş sarımsak (rendelenmiş)
1 su bardağı sıcak su
Üzeri için:
Yoğurt
Maydanoz (isteğe bağlı)
YAPILIŞI:
Köftelik ince bulguru derin bir kaseye alın, üzerine sıcak su ekleyip 5-10 dakika kadar şişmesini bekleyin.
Şişen bulgura kıymayı, yumurtayı, unu, salçayı ve baharatları ekleyin. İyice yoğurun. Hamurun toparlanması için ara ara elinizi suya batırabilirsiniz.
Hamurdan fındık büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayın. Hafifçe bastırarak ortası çukur minik köfteler yapın.
Geniş bir tencereye su koyup kaynatın, az tuz ekleyin. Hazırladığınız köfteleri kaynar suya atın ve 5-7 dakika kadar haşlayın. Köfteler suyun yüzeyine çıkınca kevgirle süzerek alın.
Bir tavada tereyağını ve sıvı yağı eritin. Salçaları ekleyip kavurun, ardından sarımsak ve baharatları ekleyin. 1 su bardağı sıcak su ilave edip sosu birkaç dakika kaynatın.
Haşlanmış köfteleri sosun içine koyup birkaç dakika sosla harmanlayarak pişirin.
Yoğurt ile birlikte servis edebilir, üzerine ince kıyılmış maydanoz ekleyebilirsiniz.