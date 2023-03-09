Tepside kumpir tarifi: Lezzetiyle olay yaratıyor! Hem pratik hem de tam kıvamında...

Kumpir, herkesin severek tükettiği yiyecekler arasında yerini alıyor. İçinde bulunan bol malzemesi ile ağızda şölen yaratan bu lezzet, enfes tadıyla herkesi büyülemeyi başarıyor. Peki evde pratik bir kumpir nasıl yapılır? İşte sokak lezzetleri arasında bulunan enfes tarifin detayları geliyor...

Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:17 Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:17
  • 4 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Akşam Yemeği Diğer
  • Zorluk Derecesi: Orta
  • Pişirme: 40 dakika Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 253 kcal

MALZEMELER

  • 6-7 adet orta boy patates
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı konserve mısır
  • 1, 5 su bardağı haşlanmış bezelye
  • 1, 5 su bardağı haşlanmış havuç
  • 1, 5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 5 adet uzun sosis
  • Yeşil ve siyah zeytin
  • 1 çay bardağı kornişon turşu
  • 1 tatlı kaşığı salça
  • Tuz

YAPILIŞI

  1. Patatesleri haşlayıp ezin.
  2. Ardından içerisine tereyağı, tuz ve 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın.
  3. Püreyi yapışmaması için yağlanmış ya da su ile ıslatılmış borcama elinizle bastırarak her tarafa eşit gelecek şekilde güzelce yayın.
  4. Sonra ayrı bir tavada bir tatlı kaşığı salça ile halka halka doğranmış sosisleri soteleyin.
  5. Onun üzerine halka halka doğranmış zeytinleri, kornişon turşu, mısır, havuç ve bezelye karışımını dökün.
  6. En üstüne kalan kaşar peynirini serpiştirip 200 derece fırında kaşarlar eriyene kadar pişirin.
  7. Son olarak ise ketçap ve mayonez eşliğinde servis edin.
  8. İşte kumpirimiz hazır! Herkese afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA