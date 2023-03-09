Tepside kumpir tarifi: Lezzetiyle olay yaratıyor! Hem pratik hem de tam kıvamında...
Kumpir, herkesin severek tükettiği yiyecekler arasında yerini alıyor. İçinde bulunan bol malzemesi ile ağızda şölen yaratan bu lezzet, enfes tadıyla herkesi büyülemeyi başarıyor. Peki evde pratik bir kumpir nasıl yapılır? İşte sokak lezzetleri arasında bulunan enfes tarifin detayları geliyor...
Giriş Tarihi: 09.03.2023 09:17Güncelleme Tarihi: 09.03.2023 09:17
4 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiDiğer
Zorluk Derecesi:
Orta
Pişirme:
40 dakika
Hazırlama
10 dakika
Porsiyon :
253 kcal
MALZEMELER
6-7 adet orta boy patates
2 yemek kaşığı tereyağı
1 su bardağı konserve mısır
1, 5 su bardağı haşlanmış bezelye
1, 5 su bardağı haşlanmış havuç
1, 5 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
5 adet uzun sosis
Yeşil ve siyah zeytin
1 çay bardağı kornişon turşu
1 tatlı kaşığı salça
Tuz
YAPILIŞI
Patatesleri haşlayıp ezin.
Ardından içerisine tereyağı, tuz ve 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peynirini ekleyip karıştırın.
Püreyi yapışmaması için yağlanmış ya da su ile ıslatılmış borcama elinizle bastırarak her tarafa eşit gelecek şekilde güzelce yayın.
Sonra ayrı bir tavada bir tatlı kaşığı salça ile halka halka doğranmış sosisleri soteleyin.
Onun üzerine halka halka doğranmış zeytinleri, kornişon turşu, mısır, havuç ve bezelye karışımını dökün.
En üstüne kalan kaşar peynirini serpiştirip 200 derece fırında kaşarlar eriyene kadar pişirin.
Son olarak ise ketçap ve mayonez eşliğinde servis edin.