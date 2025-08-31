Yapması kolay tadına doyulmaz: Lahana dolması tarifi

Hem pratik hem de lezzetiyle herkesi mest edecek bu tarif, klasik lezzetleri sevenler için adeta bir başyapıt. İç harcından sarma tekniğine kadar tüm püf noktalarını takip ederek sofralarınızı şenlendirebilirsiniz.

1 orta boy beyaz lahana

2 su bardağı pirinç

2 adet kuru soğan

3 diş sarımsak (isteğe bağlı)

2 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay bardağı zeytinyağı (veya sıvı yağ)

1 yemek kaşığı nar ekşisi veya limon suyu

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı kuru nane

Yarım demet maydanoz

3 su bardağı sıcak su

Lahanayı bütün halde kaynar suda 5-6 dakika haşlayın. Yaprakları tek tek ayırın ve damarlı kısımlarını ince şekilde kesin.

Soğanları ince doğrayın, yağda pembeleşene kadar kavurun.

Salçaları ekleyip karıştırın.

Ardından yıkanmış pirinci ekleyin ve birkaç dakika kavurun.

Baharatları, ince doğranmış maydanozu ve nar ekşisini ekleyin.

Ocaktan alıp ılımaya bırakın.

Yaprağın içine 1 yemek kaşığı kadar iç koyun.

Kenarlarını kapatıp rulo halinde sarın.

Tencerenin tabanına birkaç lahana yaprağı serin, üzerine dolmaları dizin.

Üzerine biraz tuz serpip 2 su bardağı sıcak su ekleyin.

Dolmaların dağılmaması için üzerine bir tabak kapatın.

Kısık ateşte yaklaşık 35-40 dakika pişirin. Sıcak veya ılık servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

