Yaz aylarının vazgeçilmezi! Nefis zeytinyağlı fasulye tarifi...

Çoğu kişi yaz aylarında ağır ve salçalı yemekler yerine zeytinyağlı yemekleri tercih eder. Bu mevsimin en vazgeçilmez sebzelerinden biri olan fasulyenin lezzetini zeytinyağı ile ikiye katlayabilirsiniz. Deneyenlere şimdiden afiyet!

Giriş Tarihi: 23.08.2024 08:25 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 08:25

YAPILIŞI

MALZEMELER
3 adet soğan
750 gram fasulye
4 adet domates
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay bardağı zeytinyağlı
YAPILIŞI
Soğanları piyaz şeklinde doğrayın.
Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın.
Fasulyelerin kılçıklarını aldıktan sonra istediğiniz boyutta kırın.
Daha sonra geniş tabanlı bir derin tencereye en önce soğanları bir katman halinde yerleştirin ve tuzlayın.
Soğanların üstüne fasulyeleri de katman halinde dizin ve tuzlayın.
Fasulyeleri tencereye iyice bastırdıktan sonra küp küp doğradığınız domatesleri ekleyin.
Tekrar tuzlayın.
Daha sonra yağın yarısını tencerenin kenarından gezdirerek dökün.
Tencereyi ağzı kapalı halde kısık ateşte pişmeye bırakın.
Pişme sırasında asla karıştırmayın.
Yaklaşık 3.5- 4 saat kadar piştikten sonra fasulyenizi ocaktan alın ve kalan yağı ekleyin.
Bir gece dinlendirdikten sonra oda sıcaklığında servis edebilirsiniz.
Afiyet olsun.

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Lokma Tatlısı Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Nefis Lezzetiyle Lokma Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Mantarlı Tavuk Sote Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle En Güzel Tavuk Sote Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Browni Kek Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Lezzetli Browni Islak Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Pandispanya Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Yumuşacık Pandispanya Kek Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA SON DAKİKA