Yaz aylarının vazgeçilmezi! Nefis zeytinyağlı fasulye tarifi...

MALZEMELER

3 adet soğan

750 gram fasulye

4 adet domates

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay bardağı zeytinyağlı

YAPILIŞI

Soğanları piyaz şeklinde doğrayın.

Domateslerin kabuklarını soyduktan sonra küp küp doğrayın.

Fasulyelerin kılçıklarını aldıktan sonra istediğiniz boyutta kırın.

Daha sonra geniş tabanlı bir derin tencereye en önce soğanları bir katman halinde yerleştirin ve tuzlayın.

Soğanların üstüne fasulyeleri de katman halinde dizin ve tuzlayın.

Fasulyeleri tencereye iyice bastırdıktan sonra küp küp doğradığınız domatesleri ekleyin.

Tekrar tuzlayın.

Daha sonra yağın yarısını tencerenin kenarından gezdirerek dökün.

Tencereyi ağzı kapalı halde kısık ateşte pişmeye bırakın.

Pişme sırasında asla karıştırmayın.

Yaklaşık 3.5- 4 saat kadar piştikten sonra fasulyenizi ocaktan alın ve kalan yağı ekleyin.

Bir gece dinlendirdikten sonra oda sıcaklığında servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.