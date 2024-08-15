Yaz sofralarının olmazsa olmaz zeytinyağlısı: Enfes lezzeti ile enginar tarifi..

İçerdiği vitamin ve minerallerle zengin bir besin kaynağı olan enginar, zeytinyağlı yemeklerin olmazsa olmazıdır. Garnitürlerin enginarla birleşimi ile ortaya çıkan bu sağlıklı tarif aynı zamanda çok da lezzetli. Yiyenlerin doymayacağı bu tarif sofralarınızdan eksik olmayacak. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun..

Giriş Tarihi: 15.08.2024 08:35 Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 08:37
  • 8 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 60 dakika Hazırlama 30 dakika

MALZEMELER

Yarım su bardağı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet patates

1 adet havuç

1 su bardağı dondurulmuş bezelye

8 adet ayıklanmış enginar

2 adet limonun suyu

1 su bardağı su

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

SERVİSİ İÇİN

1/4 demet dereotu

YAPILIŞI

Yarım su bardağı zeytinyağında 1 adet küp küp doğranmış soğanı pembeleşene kadar bir tavada kavurun.

Üzerine küp küp doğrandıktan sonra haşlanmış birer adet patates ve havucu ekleyin.

2-3 dakika kavurduktan sonra bezelyeleri de ekleyin ve 3-4 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın.

Bir kapta 2 adet sıkılmış limon suyu, 1 su bardağı suyu, 1 tatlı kaşığı toz şekeri, 1 çay kaşığı tuzu ve 22 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırarak enginarların pişeceği suyu hazırlayın.

Geniş bir tencereye enginarlarınızı yerleştirin.

Üzerlerine garnitürünüzü koyun.

Hazırladığınız suyu tencereye ilave edin.

Pişene kadar ağzı kapalı bir şekilde kaynamaya bırakın.

Enginarlarınız hazır, sofralarınızda soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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