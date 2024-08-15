Yaz sofralarının olmazsa olmaz zeytinyağlısı: Enfes lezzeti ile enginar tarifi..

Yarım su bardağı zeytinyağında 1 adet küp küp doğranmış soğanı pembeleşene kadar bir tavada kavurun.

Üzerine küp küp doğrandıktan sonra haşlanmış birer adet patates ve havucu ekleyin.

2-3 dakika kavurduktan sonra bezelyeleri de ekleyin ve 3-4 dakika daha kavurduktan sonra ocaktan alın.

Bir kapta 2 adet sıkılmış limon suyu, 1 su bardağı suyu, 1 tatlı kaşığı toz şekeri, 1 çay kaşığı tuzu ve 22 yemek kaşığı zeytinyağını karıştırarak enginarların pişeceği suyu hazırlayın.

Geniş bir tencereye enginarlarınızı yerleştirin.

Üzerlerine garnitürünüzü koyun.

Hazırladığınız suyu tencereye ilave edin.

Pişene kadar ağzı kapalı bir şekilde kaynamaya bırakın.

Enginarlarınız hazır, sofralarınızda soğuk bir şekilde servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.