Zeytinyağlı nohutlu bamya tarifi! Yaz sofralarını şenlendirecek
Türk mutfağının klasik tatlarından bamya, nohutun doyuruculuğu ve zeytinyağının hafifliğiyle buluşarak sofralarınıza hem şık hem de lezzetli bir alternatif sunuyor. Özellikle limonun verdiği hafif ekşilik ve bütün sarımsakların aromasıyla zenginleşen bu tarif, ön yargıları yıkacak kadar iddialı ve besleyici bir seçenek. Hazırsanız, tabaklarda adeta görsel bir şölen yaratan bu nefis zeytinyağlı yemeğin mutfağınıza taşıyacağı ferahlığa birlikte göz atalım.
Giriş Tarihi: 16.07.2026 09:19
YAPILIŞI
MALZEMELER
500 gram taze bamya
1 su bardağı haşlanmış nohut (görseldeki gibi bol nohutlu olması için)
1 adet büyük boy kuru soğan
5-6 diş sarımsak (görseldeki gibi bütün veya ikiye bölünmüş olarak kullanılacak)
2 adet orta boy domates (rendelenmiş veya küp doğranmış)
1 yemek kaşığı domates veya biber salçası
Yarım limonun suyu (bamyaların sünmemesi için kritik)
5-6 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı toz şeker (zeytinyağlıların dengesini sağlamak için)
1 tatlı kaşığı tuz
1 su bardağı sıcak su
Süslemek için: Taze biberiye dalı
YAPILIŞI
Bamyaları Ayıklama: Bamyaları yıkayın ve süzün. Tepelerindeki sap kısımlarını, bamyayı delmeden huni (külah) şeklinde keserek temizleyin. İpucu: Ayıkladığınız bamyaları kararmaması ve sünmemesi için limonlu suda bekletebilirsiniz.
Soteleme İşlemi: Geniş ve sığ bir tencereye zeytinyağını alın. Yemeklik doğradığınız soğanları hafif pembeleşinceye kadar kavurun. Ardından bütün haldeki sarımsakları ekleyip kokusu çıkana kadar 1-2 dakika daha soteleyin.
Sosun Hazırlanması: Salçayı tencereye ilave edin ve kokusu çıkana kadar kavurun. Üzerine doğranmış veya rendelenmiş domatesleri ekleyip domatesler suyunu hafif çekene kadar pişirin.
Malzemelerin Birleştirilmesi: Bamyaları tencereye ekleyin. Üzerine haşlanmış nohutları serpiştirin.
Tatlandırma ve Pişirme: Yemeğin üzerine limon suyunu, tuzu ve toz şekeri ilave edin. Son olarak sıcak suyu ekleyin. (Su miktarı bamyaların yarısına gelecek kadar olmalıdır, çok sulu olmamasına dikkat edin).
Kısık Ateşte Pişirme: Tencerenin kapağını kapatın. Bamyalar yumuşayana kadar (yaklaşık 25-30 dakika) kısık ateşte pişirin. Önemli: Bamyaların dağılmaması ve sünmemesi için pişme esnasında yemeği kaşıkla karıştırmayın, gerekirse tencereyi kulplarından tutup hafifçe sallayın.
Dinlendirme ve Sunum: Yemek piştikten sonra ocaktan alın ve kapağı kapalı halde oda sıcaklığında ılımaya bırakın. Zeytinyağlılar dinlendikçe lezzetlenir.
Sunum Önerisi: Servis tabağına aldığınız yemeğinizi, tıpkı görseldeki gibi taze bir biberiye dalı ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!