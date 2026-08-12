Ağızda dağılan çıtır hamuruyla: Klasik şeftali crumble tarifi!
Fırından yayılan o baş döndürücü kokusuyla komşularınızı kapınıza dizecek, tadan herkesin sizden gizli sırrını isteyeceği efsanevi bir lezzete hazır olun! Yumuşacık karamelize şeftalilerin ağızda dağılan altın sarısı çıtır hamurla buluştuğu bu şeftali crumble tarifi, bildiğiniz tüm tatlı ezberlerini tamamen bozacak. Üzerinde usulca eriyen vanilyalı dondurmasının yarattığı o akılalmaz sıcak-soğuk çarpışmasını denemek için saniyeler bile kaybetmek istemeyeceksiniz!
Giriş Tarihi: 12.08.2026 09:14
YAPILIŞI
MALZEMELER
Şeftali Dolgusu İçin:
5 adet orta boy şeftali (Kabukları soyulmuş ve çok ince olmayacak şekilde dilimlenmiş)
3 yemek kaşığı toz şeker (Şeftalilerin tatlılığına göre artırabilirsin)
1 yemek kaşığı mısır nişastası (Görseldeki o parlak, jölemsi şurubu elde etmenin sırrı budur)
1 tatlı kaşığı taze sıkılmış limon suyu
Yarım çay kaşığı tarçın (İsteğe bağlı, ancak şeftaliye çok yakışır)
Crumble (Kıtır Hamur) İçin:
1 su bardağı un
Yarım su bardağı esmer şeker (Karamel rengini ve ekstra kıtırlığı sağlar)
Çeyrek su bardağı toz şeker
115 gram (yaklaşık yarım su bardağı) çok soğuk tereyağı (Küçük küpler halinde kesilmiş)
1 paket vanilya
Bir çimdik tuz
Servis İçin:
Vanilyalı dondurma
ADIM ADIM YAPILIŞI
Fırını Hazırlayın: Fırınınızı önceden 180°C sıcaklığa ısıtmaya başlayın. Orta boy kare veya yuvarlak bir fırın kabını hafifçe yağlayın.
Şeftalileri Harmanlayın: Geniş bir kasede dilimlenmiş şeftalileri, 3 yemek kaşığı toz şekeri, mısır nişastasını, limon suyunu ve tarçını nazikçe karıştırın. Şeftalilerin ezilmemesine dikkat edin. Hazırladığınız bu meyveli karışımı fırın kabının tabanına eşit şekilde yayın.
Kıtır Hamuru (Crumble) Hazırlayın: Ayrı bir kasede un, esmer şeker, toz şeker, vanilya ve tuzu karıştırın. Üzerine küp küp kestiğiniz soğuk tereyağını ekleyin.
Hamuru Ufalayın: Parmak uçlarınızı kullanarak tereyağını unlu karışıma yedirin. Hamur, ıslak kum gibi görünmeli ve görseldeki gibi irili ufaklı topaklar (bezelye veya nohut büyüklüğünde) halinde kalmalıdır. Kesinlikle pürüzsüz bir hamur yoğurmayın.
Birleştirin: Hazırladığınız ufalalanmış hamuru fırın kabındaki şeftalilerin üzerine her tarafını kaplayacak şekilde serpiştirin.
Pişirin: Önceden ısıtılmış fırında, hamurun üzeri altın sarısı rengini alana ve kenarlardan şeftalinin şurubu fokurdayıp taşana kadar yaklaşık 35-40 dakika pişirin.
Dinlendirin: Fırından çıkardıktan sonra şurubun kıvam alması için tatlıyı en az 10-15 dakika oda sıcaklığında dinlendirin.
Görseldeki Sunumu Yakalamak İçin İpuçları
Porsiyonlama: Geniş ağızlı cam bir kase kullanmak, tatlının katmanlarını (altta meyve, üstte kıtır hamur) çok güzel gösterecektir.
Dondurma Zamanlaması: Tatlıyı kaselere henüz ılıkken (ama kaynar değilken) alın. Tam ortasına büyük, yuvarlak bir top vanilyalı dondurma kondurun. Dondurmanın ılık tatlı üzerinde hafifçe eriyip kıtır hamurun aralarına sızması, bu tatlının en can alıcı noktasıdır! Afiyet olsun.