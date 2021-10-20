Aşure tarifi ve malzemeleri: Evde aşure nasıl yapılır?

İç malzemesi:
Aşure süsleme için:
Öncelikle aşure malzemelerinde özellikle dikkat etmeniz gereken noktalar var. Eğer aşure yapımına karar verdiyseniz aşure malzemelerinde kullanılacak ürünlerin bazılarının bir gece önceden ıslatılmış olması gerekir. Aşurelik buğdayı, nohudu ve fasulyeyi bir gece önceden ıslatarak aşure yapacağınız gün hazır hale getirmiş olmalısınız. Bu tarifte dikkat etmeniz gereken bir diğer nokta da aşure tarifinde bahsettiğimiz 1 su bardağı ölçüsü, klasik olarak evlerde kullanılan 200 ml'lik su bardağına denk gelmektedir.