Baklava tarifi: Evde baklava nasıl yapılır?

MALZEMELER
Hamuru için:
- 100 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
- 4 su bardağı un
- Yarım çay bardağı sıvı yağ
- Yarım çay bardağı süt
- 1/4 çay kaşığı tuz
- 1 çay bardağı su
- 1 adet yumurta
- 2 yemek kaşığı sirke
- 2 yemek kaşığı yoğurt
Açmak için:
Şerbeti için:
- 3 su bardağı toz şeker
- 3 su bardağı su
- 1/4 adet limonun suyu
İçi için:
- 250 gram toz Antep fıstığı
- 50 gram file Antep fıstığı
Üzeri ve katları için:
- 250 gram eritilmiş tereyağı
AŞÇININ NOTU
İyi bir baklava yapmak için dikkat etmeniz gereken tek şey baklava hamurudur. Cevizli ya da fıstıklı fark etmeksizin baklava hamurunuzun gazete kağıdı inceliğinde olması önemlidir.
Şerbeti koyarken şerbetin de tatlının da sıcak olması, baklavanın şekerlenmemesi için önemlidir.
YAPILIŞI
- Derin bir kap içine koyduğunuz tereyağı, yağ, süt, yumurta, yoğurt, sirke, tuz ve suyu birleştirin ve güzelce karıştırın.
- Unu azar azar ilave ederek yoğurun. Tezgaha aldığınız hamuru un ilave ederek ele yapışmayan bir hamur elde etmeye çalışın.
- Hamuru 24 parçaya bölün ve beze haline getirin.
- Bol nişasta serptiğiniz tezgaha koyduğunuz bezeleri tatlı tabağı büyüklüğünde açın.
- Bezelerin üzerine temiz bir bez örterek 40 dakika dinlenmeye alın.
- Şimdi hamurları açıp birleştireceğiz. Tezgahı nişastalayın. Bezelerin üzerine de nişasta serpin ve birkaç tanesini üst üste koyup baklavayı yapacağınız tepsi büyüklüğünde açın.
- Tüm bezeleri bu şekilde açtıktan sonra yufkaları birbirinden ayırın. Tepsiye tereyağını sürün. Bir tane yufkayı bu tepsiye serin.
- Yufkalarınızı alt ve üst katman olacak şekilde iki gruba ayırın. İlk katmanları sererken aralarına erittiğiniz tereyağdan sürün.
- İlk katman tamamlanınca ortasına fıstığı dökün.
- Diğer katlar da bittikten sonra bir bıçak yardımıyla kare olarak bölün.
- Kalan tereyağını da döktükten sonra önceden 195 derece ısıttığınız fırında 10 dakika pişirin. Sonra ısısını 180 dereceye düşürüp 35 dakika kontrollü olarak pişirin.
- Fırından çıkardığınız sıcak baklavaya sıcak şerbeti dökün. Şerbeti çektikten sonra üzerini fıstıkla süsleyerek servis edin