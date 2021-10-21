Baklava tarifi: Evde baklava nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

İyi bir baklava yapmak için dikkat etmeniz gereken tek şey baklava hamurudur. Cevizli ya da fıstıklı fark etmeksizin baklava hamurunuzun gazete kağıdı inceliğinde olması önemlidir. Şerbeti koyarken şerbetin de tatlının da sıcak olması, baklavanın şekerlenmemesi için önemlidir.