Baklavanın en hafif hali! Ağızda dağılan soğuk baklava tarifi

MALZEMELER

Baklava için:

1 paket baklavalık yufka

200 g tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 su bardağı Antep fıstığı veya ceviz

Şerbeti için:

2 su bardağı süt

1 su bardağı su

1,5 su bardağı toz şeker

1 paket vanilin

Üzeri için:

Kakao

Rendelenmiş çikolata

Antep fıstığı

Yapılışı:

Tereyağını eritip sıvı yağla karıştırın. Baklavalık yufkaları tepsiye tek tek sererek aralarına yağ sürün.

Yufkaların yarısını dizdikten sonra üzerine Antep fıstığı veya ceviz serpiştirin.

Kalan yufkaları da aralarına yağ sürerek tepsiye yerleştirin. En üstünü bolca yağlayın.

Baklavayı dilimleyip önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri güzelce kızarana kadar pişirin.

Şerbet için süt, su ve şekeri tencereye alıp şeker tamamen eriyene kadar ısıtın. Kaynatmanıza gerek yok. Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyip soğumaya bırakın.

Fırından çıkan sıcak baklavanın ilk sıcaklığı geçince üzerine soğuk sütlü şerbeti gezdirin.

Baklavayı buzdolabında birkaç saat, mümkünse bir gece dinlendirin.

Servisten önce üzerine kakao, rendelenmiş çikolata ve Antep fıstığı serpiştirin.

Püf noktası: Soğuk baklavanın o meşhur hafif ve sütlü dokusu için şerbetin çok sıcak olmamasına ve tatlının mutlaka buzdolabında yeterince dinlenmesine dikkat edin.