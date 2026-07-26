Bir dilim asla yetmeyecek! İşte tam kıvamında tiramisu tarifi...

MALZEMELER

Kreması için:

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı un

1 su bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

200 gram labne peyniri

ISLATMAK İÇİN:

2 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı granül kahve

2 yemek kaşığı toz şeker

DİĞER MALZEMELER:

1 paket kedi dili bisküvi

Üzeri için kakao

YAPILIŞI

-Öncelikle süt, un, toz şeker ve yumurta sarısını bir tencereye alıp pürüzsüz bir kıvam elde edene kadar çırpın. Karışımı orta ateşte, sürekli karıştırarak koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyip karıştırın ve kremayı soğumaya bırakın.

-Krema tamamen soğuduğunda labne peynirini ekleyerek mikserle birkaç dakika çırpın. Ayrı bir kapta sıcak su, granül kahve ve şekeri karıştırarak kahveli sosu hazırlayın.

-Kedi dili bisküvilerini kahveli karışıma çok fazla bekletmeden batırıp çıkarın ve borcama dizin. Üzerine hazırladığınız kremanın yarısını yayın. Bir kat daha kahveyle ıslatılmış kedi dili dizip kalan kremayı üzerine dökün.

-Hazırladığınız tiramisuyu buzdolabında en az 4-5 saat, mümkünse bir gece dinlendirin. Servis etmeden hemen önce üzerine bolca kakao eleyerek dilimleyin.