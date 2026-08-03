Bir kez deneyen her hafta yapıyor! En lezzetli Sütlü Nuriye tarifi

MALZEMELER

Tatlı için:

1 paket baklavalık yufka (yaklaşık 40 yaprak)

250 g tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı ince çekilmiş fındık (isteğe göre ceviz de kullanabilirsiniz)

Şerbeti için:

3 su bardağı süt

1 su bardağı su

3 su bardağı toz şeker

YAPILIŞI

Şerbeti hazırlayın: Süt, su ve şekeri karıştırıp şeker eriyene kadar ısıtın. Kaynatmadan ocaktan alın ve tamamen soğumaya bırakın.

Tereyağını eritip köpüğünü alın, sıvı yağ ile karıştırın.

Fırın tepsisini yağlayın. Yufkaların yarısını tek tek serip her katı yağlayın.

Ortasına çekilmiş fındığı eşit şekilde yayın.

Kalan yufkaları da aynı şekilde yağlayarak dizin.

Tatlıyı kare veya baklava dilimi şeklinde kesin ve kalan yağı üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 45–50 dakika, üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkan sıcak tatlıyı 1–2 dakika dinlendirin, ardından soğuk veya ılık şerbeti üzerine dökün.

Şerbetini çekmesi için en az 3–4 saat, tercihen bir gece dinlendirin. Servis ederken üzerine toz Antep fıstığı serpebilirsiniz.

Püf noktaları:

Şerbet mutlaka soğuk veya ılık, tatlı ise sıcak olmalıdır.

Yufkaların arasını yeterince yağlamak tatlının çıtır olmasını sağlar.

Fındık, Sütlü Nuriye'nin klasik iç malzemesidir ve ona kendine özgü lezzetini verir. Afiyet olsun!