Brownie kurabiye tarifi: Her lokması damakları şenlendiriyor
En sevilen tatlılardan brownie genellikle kek formuyla bilinse de, aslında kurabiye alternatifiyle de hem farklı hem de lezzetli bir tatlı olarak oldukça seviliyor. Kolay yapımı ve lezzetiyle favoriniz olacak bu tarifi ister bir yemek davetinde isterseniz bir kutlamada kısa sürede hazırlayarak servis edebilirsiniz. İşte o tarif...
Giriş Tarihi: 10.03.2023 08:52Güncelleme Tarihi: 10.03.2023 08:52
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Şeker BayramıEv PartisiYemek DavetiKutlama
MALZEMELER
125 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı pudra şekeri
1 çay bardağı sıvı yağ
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
3 yemek kaşığı kakao
3 su bardağı un
1 adet yumurta
Şerbeti için:
1 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
YAPILIŞI
İlk önce şerbetini hazırlamak için bunun için küçük bir tencerede su ve şekeri karıştırarak pişirmeye başlayın. Kaynadıktan sonra 6 dakika kadar daha kaynatmaya devam edin ve ılımaya bırakın.
Kurabiye hamuru için yoğurtma kabına aldığını tereyağı, un, yumurta, kakao, sıvı yağ, pudra şekeri, kabartma tozu ve vanilyayı iyice karıştırarak ele yapışmayan bir hamur elde edin.
Kurabiye şeklini verdiğiniz hamurları, yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin. Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında 10 dakika kadar pişirin.
Kurabiyeler piştikten sonra ilk sıcaklığı çıktıktan sonra şerbete kurabiyeleri batırın ve çıkarın. Üzerini hindistan cevizi, fıstık gibi ürünlerle zenginleştirebilirsiniz. Afiyet olsun.