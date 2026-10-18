Roza Yemek Tarifleri Tatlılar Canınız tatlı çektiyse bu tarifi deneyin! Ev yapımı un helvası tarifi

Canınız tatlı çektiyse bu tarifi deneyin! Ev yapımı un helvası tarifi

Geleneksel tatlılar arasında özel bir yere sahip olan un helvası, az malzemeyle kolayca hazırlanması ve kendine özgü lezzetiyle sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Evde tam kıvamında un helvası yapmak isteyenler, doğru malzeme ölçülerini ve kavurma aşamasının püf noktalarını merak ediyor. Peki, un helvası nasıl yapılır, hangi malzemeler kullanılır? İşte nefis un helvası tarifi ve adım adım hazırlanışı.

Giriş Tarihi: 18.10.2026 10:02

YAPILIŞI

MALZEMELER

Helva için

125 g tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

Şerbeti için

1,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Ölçü: 200 ml'lik su bardağı kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Su ve şekeri ayrı bir tencerede karıştırıp şeker eriyene kadar ısıtın. Kaynaması yeterlidir; ardından kısık ateşte sıcak tutun.

Tereyağını ve sıvı yağı geniş bir tencerede eritin. Unu ekleyip kısık-orta ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 15–20 dakika kavurun. Unun rengi altın kahverengiye dönmeli ve güzel kokmalıdır.

Ocağı kısın ve sıcak şerbeti yavaş yavaş una ekleyin. Dikkat edin, buhar çıkabilir ve sıçrayabilir. Bir yandan hızlıca karıştırarak topaklanmasını önleyin.

Helva toparlanıp tencerenin kenarlarından ayrılınca ocağı kapatın. Kapağı kapalı şekilde 5–10 dakika dinlendirin. Kaşıkla şekil vererek servis edin.

Püf noktaları

Lezzetin sırrı kavurmaktır: Unu acele etmeden kavurun. Açık renkli kalırsa helvanın aroması daha hafif olur.

Şerbet sıcak olsun: Sıcak şerbet, helvanın daha kolay toparlanmasını sağlar.

Daha az tatlı seviyorsanız: Şekeri 1 su bardağına indirebilirsiniz.

Sunum için: Üzerine tarçın, dövülmüş ceviz veya Antep fıstığı serpebilirsiniz. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

İftar için farklı bir şehir arayanlara! Denizli’nin dillere destan yemekleri

Sahurun kurtarıcısı: Şipşak hazırlanan yumurta kapama tarifi!

Enfes lezzetiyle "akşam ziyafeti" menüsü!

Evde tam kıvamında ramazan pidesi tarifi

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA