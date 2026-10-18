Canınız tatlı çektiyse bu tarifi deneyin! Ev yapımı un helvası tarifi

MALZEMELER

Helva için

125 g tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

Şerbeti için

1,5 su bardağı şeker

2 su bardağı su

Ölçü: 200 ml'lik su bardağı kullanabilirsiniz.

YAPILIŞI

Su ve şekeri ayrı bir tencerede karıştırıp şeker eriyene kadar ısıtın. Kaynaması yeterlidir; ardından kısık ateşte sıcak tutun.

Tereyağını ve sıvı yağı geniş bir tencerede eritin. Unu ekleyip kısık-orta ateşte sürekli karıştırarak yaklaşık 15–20 dakika kavurun. Unun rengi altın kahverengiye dönmeli ve güzel kokmalıdır.

Ocağı kısın ve sıcak şerbeti yavaş yavaş una ekleyin. Dikkat edin, buhar çıkabilir ve sıçrayabilir. Bir yandan hızlıca karıştırarak topaklanmasını önleyin.

Helva toparlanıp tencerenin kenarlarından ayrılınca ocağı kapatın. Kapağı kapalı şekilde 5–10 dakika dinlendirin. Kaşıkla şekil vererek servis edin.

Püf noktaları

Lezzetin sırrı kavurmaktır: Unu acele etmeden kavurun. Açık renkli kalırsa helvanın aroması daha hafif olur.

Şerbet sıcak olsun: Sıcak şerbet, helvanın daha kolay toparlanmasını sağlar.

Daha az tatlı seviyorsanız: Şekeri 1 su bardağına indirebilirsiniz.

Sunum için: Üzerine tarçın, dövülmüş ceviz veya Antep fıstığı serpebilirsiniz. Afiyet olsun!