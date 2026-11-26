MALZEMELER

Tabanı için:

2 paket yulaflı veya sade bisküvi

100 gram eritilmiş tereyağı

Cheesecake kreması için:

600 gram krem peynir

1 su bardağı toz şeker

3 adet yumurta

200 ml krema

2 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı nişasta

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım limonun suyu

1 paket vanilin

Limon sosu için:

1 su bardağı limon suyu

1 limonun rendelenmiş kabuğu

Yarım su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

Yarım su bardağı su

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin. Eritilmiş tereyağını ekleyip karıştırın. Karışımı kelepçeli kek kalıbının tabanına bastırarak yayın. Buzdolabında 15 dakika dinlendirin.

Krem peynir ve şekeri pürüzsüz olana kadar karıştırın. Yumurtaları teker teker ekleyin. Ardından krema, un, nişasta, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve vanilini ilave ederek karıştırın.

Hazırladığınız kremalı karışımı bisküvi tabanının üzerine dökün. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 55-60 dakika pişirin. Cheesecake'in ortası hafif sallanırken fırını kapatın.

Fırının kapağını aralık bırakarak cheesecake'i yaklaşık 1 saat içeride dinlendirin. Ardından oda sıcaklığına gelmesini bekleyip buzdolabına kaldırın.

Limon sosu için limon suyu, limon kabuğu rendesi, şeker, nişasta ve suyu küçük bir tencerede karıştırın. Kısık ateşte koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra tereyağını ekleyin.

Soğuyan limon sosunu cheesecake'in üzerine yayın. Buzdolabında en az 4-5 saat dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

Cheesecake'in püf noktaları

Malzemelerin oda sıcaklığında olması pürüzsüz bir krema elde etmenizi sağlar.

Yumurtaları ekledikten sonra fazla çırpmayın. Böylece cheesecake'in çatlama ihtimalini azaltabilirsiniz.

Fırına ısıya dayanıklı küçük bir kapta sıcak su koymak nemli bir pişirme ortamı sağlar.

En iyi kıvam için cheesecake'i bir gece buzdolabında dinlendirebilirsiniz.

Daha yoğun limon aroması için sosun içerisine biraz daha limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!