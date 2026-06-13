Çay saatlerinin yıldızı: Adım adım karamel soslu trileçe

Keki İçin Malzemeler:

5 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Sütlü Şerbeti İçin:

3 su bardağı süt

3 yemek kaşığı toz şeker

1 paket sıvı krema (200 ml)

Karamel Sosu İçin:

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı

1 paket sıvı krema (200 ml)

Üzeri İçin:

1 paket toz krem şanti

1 çay bardağı soğuk süt (krem şantiyi hazırlamak için)

Hazırlanışı

1. Kekin Yapılışı: Yumurtaları ve toz şekeri derin bir kaba alın. Rengi iyice açılıp krema kıvamına gelene kadar (yaklaşık 5-7 dakika) mikserle yüksek devirde çırpın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyerek karışıma ekleyin. Bu aşamadan sonra mikseri bırakın; bir spatula yardımıyla alttan üste doğru nazikçe katlayarak karıştırın ki yumurtanın köpüğü sönmesin. Karışımı yağlı kağıt serilmiş dikdörtgen bir fırın kabına (büyük boy borcam uygundur) dökün. Önceden ısıtılmış 170°C fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

2. Sütlü Şerbetin Hazırlanması: Geniş bir kasede süt, toz şeker ve sıvı kremayı birleştirin. Şeker eriyene kadar tel çırpıcıyla iyice çırpın. Bu şerbet kaynatılmadan soğuk olarak kullanılacaktır, bu yüzden hazırladıktan sonra buzdolabına kaldırın.

3. Karamel Sosun Yapılışı: Çelik veya teflon bir tavaya toz şekeri eşit şekilde yayın. Orta ateşte şeker eriyip karamel rengini alana kadar bekleyin (şeker tamamen eriyene kadar kaşık sokmamaya özen gösterin, tavayı hafifçe sallayabilirsiniz). Şeker eriyip rengi dönünce içine tereyağını ekleyip hızlıca karıştırın. Tereyağı eridikten hemen sonra sıvı kremayı ilave edin. Krema girince şeker aniden sertleşecektir, korkmayın; kısık ateşte sürekli karıştırarak şekerin tekrar tamamen erimesini ve pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın. Hazır olan sosu ocaktan alıp oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

4. Krem Şantinin Hazırlanması: 1 paket toz krem şantiyi 1 çay bardağı soğuk süt ile katılaşana kadar çırpın. Üst süslemesinde kullanmak üzere bu şantiden 2-3 yemek kaşığı ayırıp bir sıkma torbasına (veya buzdolabı poşetine) koyun.

5. Tatlının Birleştirilmesi: Fırından çıkan kekin ilk sıcağı geçtikten (yaklaşık 10 dakika) sonra kekin üzerinden yağlı kağıdı çıkarın ve tabana ters çevirerek tekrar kalıba yerleştirin (alt yüzeyi daha düz olduğu için şerbeti daha iyi çeker). Kekin her yerine çatal veya kürdanla delikler açın. Soğuk sütlü şerbetin tamamını kekin üzerine dökün. Kek şerbeti tamamen çekene kadar bekleyin.

6. Son Dokunuşlar: Şerbetini çeken kekin üzerine, ayırdığınız kısım hariç kalan krem şantiyi eşit ve ince bir tabaka halinde sürün. İyice soğumuş olan karamel sosunu krem şantinin üzerine gezdirerek her yerine yayın. Son olarak, ayırdığınız krem şanti ile karamelin üzerine ince yatay çizgiler sıkın. Bir kürdan yardımıyla bu çizgilere dik olacak şekilde bir aşağı bir yukarı çizikler atarak meşhur ebruli deseni verin.

Tatlıyı servis etmeden önce buzdolabında en az 3-4 saat (vaktiniz varsa 1 gece) dinlendirmeniz lezzetini tam olarak almasını sağlayacaktır. Afiyet olsun!