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Çay saatlerinin yıldızı olacak! tam ölçülü un kurabiyesi tarifi

Çay saatlerinin vazgeçilmezi olan un kurabiyesi, ağızda dağılan kıyır kıyır dokusu ve mis gibi tereyağı kokusuyla herkesin beğenisini kazanıyor. Az malzemeyle kısa sürede hazırlayabileceğiniz un kurabiyesinin sırrı, doğru ölçülerde ve birkaç küçük püf noktasında saklı. Peki, tam kıvamında, ağızda dağılan un kurabiyesi nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve adım adım hazırlanışı...

Giriş Tarihi: 11.11.2026 09:01

YAPILIŞI

MALZEMELER

250 g oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

4 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

4–4,5 su bardağı un

Üzeri için pudra şekeri

YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini karıştırın.

Nişasta ve vanilini ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamura rulo şekli verip dilimleyin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika pişirin. Kurabiyelerin üzeri beyaz kalmalı.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.

Püf noktası: Kurabiyelerin üzeri kızarmadan fırından çıkarın. Soğuyana kadar dokunmayın; çok hassas olurlar. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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