Çay saatlerinin yıldızı olacak! tam ölçülü un kurabiyesi tarifi

MALZEMELER

250 g oda sıcaklığında tereyağı

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı pudra şekeri

4 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

4–4,5 su bardağı un

Üzeri için pudra şekeri

YAPILIŞI

Tereyağı, sıvı yağ ve pudra şekerini karıştırın.

Nişasta ve vanilini ekleyin.

Unu azar azar ilave ederek yumuşak, ele yapışmayan bir hamur yoğurun.

Hamura rulo şekli verip dilimleyin.

Yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Önceden ısıtılmış 160 derece fırında yaklaşık 15–20 dakika pişirin. Kurabiyelerin üzeri beyaz kalmalı.

Soğuduktan sonra üzerine pudra şekeri serpin.

Püf noktası: Kurabiyelerin üzeri kızarmadan fırından çıkarın. Soğuyana kadar dokunmayın; çok hassas olurlar. Afiyet olsun!