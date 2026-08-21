Roza Yemek Tarifleri Tatlılar Çocukluğunuza döneceksiniz! Tam kıvamında mozaik pasta tarifi

Çocukluğunuza döneceksiniz! Tam kıvamında mozaik pasta tarifi

Çocukluğumuzun en nostaljik ve pratik lezzetlerinden biri olan mozaik pasta, fırın gerektirmeyen yapısıyla mutfakta adeta hayat kurtarıyor. Sadece birkaç basit malzemeyi karıştırarak hem çay saatlerinizi şölene çevirebilir hem de ani tatlı krizlerine hızlıca çözüm bulabilirsiniz. Hazırlaması oldukça keyifli olan bu klasik tatlıyla, misafirlerinizi de kendi çocukluklarına doğru lezzetli bir yolculuğa çıkaracaksınız.

Giriş Tarihi: 21.08.2026 09:31

YAPILIŞI

Malzemeler

  • Petibör Bisküvi: 300 gram (yaklaşık 2 paket, sade veya kakaolu)
  • Süt: 1 su bardağı
  • Toz Şeker: 5 yemek kaşığı
  • Kakao: 3 yemek kaşığı
  • Tereyağı: 3 yemek kaşığı (eritilmiş)
  • İsteğe Bağlı Eklemeler: 1 çay bardağı iri kırılmış ceviz veya fındık, 1 paket vanilya

Yapılışı

  1. Bisküvileri Kırın: Geniş bir karıştırma kabına bisküvileri elinizle kırın. Çok un ufak etmemeye özen gösterin; her bir bisküviyi 4'e bölmeniz yeterli olacaktır.
  2. Sosu Hazırlayın: Küçük bir tavada tereyağını eritin. Eriyen tereyağının içine sütü, toz şekeri ve kakaoyu ekleyip şeker eriyene kadar iyice çırpın. (İsterseniz bu aşamada vanilyayı da ekleyebilirsiniz.)
  3. Malzemeleri Birleştirin: Hazırladığınız kakaolu sosu, kırdığınız bisküvilerin üzerine yavaşça dökün. Bisküvileri ezmeden, alttan üste doğru nazikçe karıştırarak sosun her yere bulanmasını sağlayın. Varsa ceviz veya fındık kırıklarını da bu aşamada ilave edin.
  4. Şekil Verin: Tezgaha streç film veya alüminyum folyo serin (folyo kullanıyorsanız içine pişirme kağıdı sermeniz daha sağlıklı olur). Karışımı tam ortasına dökün ve elinizle bastırarak rulo veya klasik üçgen (piramit) şeklini verin. Streç filmi sıkıca sarın.
  5. Dondurun: Pastanızı şeklini koruması için buzluğa (derin dondurucuya) kaldırın ve en az 2-3 saat dinlendirin.
  6. Servis Edin: Tamamen donan pastanızı dilimleyerek servis yapabilirsiniz.

Püf Noktası: Bisküvilerin sosa tamamen bulanması ancak hamur gibi ezilmemesi mozaik görüntüsü için çok önemlidir.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

BU TARİFLERİ DE DENEMEK İSTER MİSİNİZ?

İftar için farklı bir şehir arayanlara! Denizli’nin dillere destan yemekleri

Sahurun kurtarıcısı: Şipşak hazırlanan yumurta kapama tarifi!

Enfes lezzetiyle "akşam ziyafeti" menüsü!

Evde tam kıvamında ramazan pidesi tarifi

Kıymalı Pide Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Kıymalı Pide Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

Simit Tarifi Ve Yapılışı: Püf Noktaları İle Çıtır Çıtır Susamlı Gevrek Simit Nasıl Yapılır, Malzemeleri Neler?

SON DAKİKA