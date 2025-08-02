Çocukluğunuzun tadı geri döndü: Mozaik pasta tarifi yeniden viral oldu!

MALZEMELER:

2 paket petit beurre (pötibör) bisküvi

1 çay bardağı süt

3 yemek kaşığı kakao

100 gr tereyağı (eritilmiş)

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı dövülmüş ceviz/fındık (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı vanilin (isteğe bağlı)

HAZIRLANIŞI:

Geniş bir kaba bisküvileri elinizle iri parçalar halinde kırın. Toz haline getirmeyin; mozaik dokusunu korumak için parçalı olsun.

Ayrı bir kapta eritilmiş tereyağını, şekeri, kakaoyu, vanilini ve sütü iyice karıştırın. Şeker tamamen eriyene kadar karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız kakaolu sosu kırılmış bisküvilerin üzerine dökün. İsterseniz ceviz veya fındığı da ekleyin. Tüm malzemeler birbirine iyice karışana kadar spatula veya elinizle (eldiven kullanarak) karıştırın.

Karışımı yağlı kağıt serilmiş bir tezgaha dökün. Rulo şeklinde sarın ve uçlarını bükerek sıkıca kapatın. Alternatif olarak baton kalıba da bastırarak yerleştirebilirsiniz.

Buzlukta en az 3-4 saat dinlendirin. Servisten önce buzdolabına alıp 10-15 dakika bekletin. Daha kolay kesilir.

İnce dilimler halinde keserek servis yapın. Üzerine pudra şekeri veya eritilmiş çikolata da dökebilirsiniz.