Damaklarınızdaki şenliğin adresi: Vişneli brownie tarifi...

MALZEMELER:

150 gram bitter çikolata

125 gram tereyağı

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü (veya 1 paket vanilin)

3/4 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Yarım çay kaşığı tuz

1 - 1,5 su bardağı vişne (çekirdekleri çıkarılmış, taze veya dondurulmuş olabilir)

YAPILIŞI:

170°C'de (alt-üst ayar) fırını önceden ısıtın.

Tereyağını ve çikolatayı benmari usulü (veya mikrodalgada kısa aralıklarla) eritip karıştırın. Ilımaya bırakın.

Yumurta ve şekeri bir kapta 3-4 dakika çırpın (fazla kabartmadan, sadece şeker eriyene kadar).

Eritilmiş çikolatalı karışımı yavaşça yumurtalı karışıma ekleyin, vanilyayı da ekleyip karıştırın.

Un, kakao ve tuzu eleyerek karışıma ilave edin. Spatula ile çok söndürmeden karıştırın.

Vişnelerin yarısını karışıma ekleyin, hafifçe karıştırın. Diğer yarısını üstüne serpiştirin.

Karışımı yağlı kâğıt serilmiş kare veya dikdörtgen bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. (Ortası hafif nemli kalmalı, çok pişirmeyin.)

Fırından çıktıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin. Soğuyunca dilimleyin.

Afiyet olsun.

