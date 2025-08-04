Damaklarınızdaki şenliğin adresi: Vişneli brownie tarifi...

Mükemmel dokusu ile damaklarınızda enfes bir şenlik olacak olan bu lezzetli tarif ile çay saatlerinizin yeni favorisine hazır olun. Üst kısmı kıtır kıtır, içi yumuşacık olan bu browni tarifinde, vişnenin o hafif ekşimsi tadı ile brownie'ye bambaşka bir lezzet katacağız. İşte, pratik ve lezzetli, adeta midenizi şenlendirecek o vişneli brownie'nin püf noktaları ve hazırlanışı...

Giriş Tarihi: 04.08.2025 09:22 Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 09:22

YAPILIŞI

MALZEMELER:

150 gram bitter çikolata

125 gram tereyağı

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı vanilya özütü (veya 1 paket vanilin)

3/4 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Yarım çay kaşığı tuz

1 - 1,5 su bardağı vişne (çekirdekleri çıkarılmış, taze veya dondurulmuş olabilir)

YAPILIŞI:

170°C'de (alt-üst ayar) fırını önceden ısıtın.

Tereyağını ve çikolatayı benmari usulü (veya mikrodalgada kısa aralıklarla) eritip karıştırın. Ilımaya bırakın.

Yumurta ve şekeri bir kapta 3-4 dakika çırpın (fazla kabartmadan, sadece şeker eriyene kadar).

Eritilmiş çikolatalı karışımı yavaşça yumurtalı karışıma ekleyin, vanilyayı da ekleyip karıştırın.

Un, kakao ve tuzu eleyerek karışıma ilave edin. Spatula ile çok söndürmeden karıştırın.

Vişnelerin yarısını karışıma ekleyin, hafifçe karıştırın. Diğer yarısını üstüne serpiştirin.

Karışımı yağlı kâğıt serilmiş kare veya dikdörtgen bir fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin. (Ortası hafif nemli kalmalı, çok pişirmeyin.)

Fırından çıktıktan sonra tamamen soğumasını bekleyin. Soğuyunca dilimleyin.

Afiyet olsun.

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