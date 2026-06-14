Dışı çıtır içi pamuk gibi: Ev yapımı waffle tarifi

MALZEMELER

2 adet yumurta

2 su bardağı un

1,5 su bardağı süt

1 çay bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

Bir tutam tuz

YAPILIŞI

Yumurtaları ve şekeri bir kaba alıp çırpın.

Süt ve sıvı yağı ekleyip karıştırın.

Un, kabartma tozu, vanilin ve tuzu eleyerek karışıma ilave edin.

Pürüzsüz kıvamlı bir hamur elde edene kadar çırpın.

Waffle makinesini ısıtıp hafifçe yağlayın.

Hamurdan bir kepçe dökerek kapağını kapatın.

Altın sarısı renk alana kadar yaklaşık 3-5 dakika pişirin.

Tüm hamur bitene kadar aynı işlemi tekrarlayın.

SERVİS ÖNERİSİ

Waffle'ınızı çilek, muz, kivi, eritilmiş çikolata, fındık kırığı, dondurma veya bal ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!