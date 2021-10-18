Dondurmalı irmik tatlısı tarifi: Dondurmalı irmik tatlısı nasıl yapılır?
Dondurma hem tatlının baskınlığını azaltan hem de daha kolay tüketim sağlayan bir atıştırmalık. Özellikle sıcak günlerde hatta bazen kış akşamlarında bile aklımıza aniden dondurmanın düşmesinin en büyük sebebi budur. İrmik aslında gayet hafif olan bir malzemeyken bir de yanına dondurma eklendiğinde tatlılarının tadına doyum olmaz. Dondurmalı irmik tatlısı tarifi de tam olarak bu aranan tatlı işte. Hem hafif hem tadına doyulmaz bir tatlı tarifi ile karşınızdayız. Dondurmalı irmik tatlısı tarifi ile misafirlerinizi büyülemek ister misiniz? Hazırsanız dondurmalı irmik tatlısı nasıl yapılır sorusunun cevabına geçelim.
Giriş Tarihi: 18.10.2021 16:03Güncelleme Tarihi: 18.10.2021 16:03
4 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
30 dakika
MALZEMELER
2 su bardağı süt
1 su bardağı irmik
2 yemek kaşığı margarin
2 yemek kaşığı sıvı yağ
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı çam fıstığı
Sade dondurma
Süsleme için;
Dövülmüş ceviz
AŞÇININ NOTU
Dondurmalı irmik tatlısı yapımı için malzemeler kısmında paylaştıklarımız eksiksiz kullanmanız gerekiyor. Yalnızca süsleme için üzerine kullanacağınız ürünleri çeşitlendirebilirsiniz.
YAPILIŞI
Öncelikle tatlımıza şerbet yapımı ile başlayalım. 2 su bardağı sütü ve 1 su bardağı şekeri derin bir tencereye alıp kaynayana kadar pişiriniz.
O arada başka bir tencerede margarini eritiniz. Margarin eritirken sıvı yağı da ekleyiniz ki margarininiz yanmasın.
Margarininiz eridikten sonra üzerine çam fıstığını dökün ve rengi hafif dönene kadar 3-4 dakika kadar kavurun.
Çam fıstıklarınız kavrulduktan sonra üzerine irmiği de ekleyiniz. Sürekli karıştırarak irmiğinizi de kavurunuz.
İrmiğiniz rengi dönene kadar kavurunuz. Zaten kokusundan anlayacaksınızdır. Ancak dikkat edin irmiği kavururken yakmayın.
Kavrulan irmiğinize, kaynayan sütünüzü azar azar ekleyiniz. Burada dikkat etmeniz gereken en önemli nokta sütünüzü eklerken yavaş olmanız gerektiği ve eklerken özellikle karıştırmaya devam etmeniz.
Sütün tamamını kavrulan irmiğe ekledikten sonra karıştırarak sütünü çekmesini sağlayın.
İrmiğiniz sütün tamamını çektiğinde ocaktan alın.
Bundan sonraki aşamalarda irmik ve dondurmayı bulaştıracağınız için ekstra dikkat etmeniz gerekmektedir.
Öncelikle irmik tatlısına şekil vereceğiniz kaseyi güzelce ıslatın. Daha sonra ıslattığınız kaseye yarım kepçe irmik tatlısından koyup tabana güzelce yayın.
Yaydığınız irmik tatlısının üstüne 1 yemek kaşığı dondurma koyun ve üzerine yarım kepçe daha irmik tatlısı ekleyin.
İyice düzleştirip sıkılaştırın ve daha sonra servis edeceğiniz tabağa ters çevirin ve kaseden çıkmasını sağlayın.
Hazır olan tatlınızın üzerini istediğiniz gibi süsleyerek servis edebilirsiniz.