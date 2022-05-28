Dondurmayı unutturacak tatlı! Kaseto tarifi...

Havaların ısınmasıyla dondurma mevsimi de açılıyor. Ancak özellikle hazır olarak alınan dondurmaların içerisinde pek çok katkı maddesi bulunuyor. Onun yerine bir dondurma kadar lezzetli ve soğuk olarak servis edilen bu pasta sizler için yazın yeni favorisi olacak! Evde bulunan ve az malzemeyle kolayca hazırlayabileceğiniz tarif pişirme işlemine de gerek duymuyor! İşte yazları sizi ferahlatacak lezzetli kaseto tatlısı tarifi...
Giriş Tarihi: 28.05.2022 10:12Güncelleme Tarihi: 28.05.2022 10:12
12 Dilim
Ev Yapımı
Diğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Hazırlama
30 dakika
MALZEMELER
2 paket krem şanti
12 adet petibör bisküvi
4 adet yumurta
1,5 su bardağı süt (soğuk)
1 su bardağı şeker
2 adet limonun kabukları
3 yemek kaşığı kakao
1 paket sütlü çikolata (80gram)
1 tutam tuz
AŞÇININ NOTU
Tatlıyı bir gece önceden hazırlayıp buzdolabında bekletirseniz ertesi güne tam kıvamını ve tadını almış olacaktır.
YAPILIŞI
Bir kabın içerisine krem şanti paketlerini boşaltın ve üzerine soğuk sütü döküp mikserle güzelce çırpın.
Hazır olan kremayı buzdolabında soğumaya bırakın. Bu sayede daha koyu bir kıvamı olacak.
Farklı bir kabın içerisine yumurtanın sarı kısımlarını beyazından ayırarak ekleyip üzerine de şekeri ilave edin.
İki malzemeyi krema kıvamına gelene kadar mikser yardımıyla çırpın.
Rendelenmiş limon kabuklarını bu karışımın içerisine ekleyin.
Ayrı bir kapta yumuryta beyazları ile tuzu mikserle çırpıp köpük haline getirin.
Buzdolabındaki de dahil olmak üzere üç kaptaki malzemeleri tek bir kabın içerisine döküp güzelce karıştırın.
Karışımın yarısını ayrı bir kaba alıp üzerine kakaoyu ilave edip tekrar karıştırın.
Bir borcamın altına streç film koyun ve üzerine önceden toz haline getirdiğiniz bisküveileri serpin.
Üzerine önce sade karışımı ardından ise kakaolu karışımı dökün.
Son olarak üstünü de streç filmle kaplayıp buzlukta dinlenmeye bırakın.
Ertesi gün buzluktan çıkarıp başka bir kaba ters çevirerek aktarın. Ve tatlınız hazır!