En kolay tiramisu tarifi: Evde tiramisu nasıl yapılır?
Bir İtalyan tatlısı olan tiramisu, ülkemizde de gittikçe popülerleşmeye başlayan bir tatlıdır. Görüntüsüyle şahane, çayın da kahvenin de yanında giden bu labneli tatlının pratik tarifi sizlerle? Evde tiramisu nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 31.10.2021 09:46Güncelleme Tarihi: 31.10.2021 09:46
8 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
1 paket hazır kek (iki kat pasta tabanı)
1 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı kahve (granül)
1 tatlı kaşığı şeker
Kreması için:
200 gram labne
2 su bardağı süt
5 yemek kaşığı şeker
3 yemek kaşığı un
1 adet yumurtanın sarısı
Üzerine:
2 yemek kaşığı kakao
YAPILIŞI
Öncelikle kremasını hazırlayın. Kremasını hazırlamak için bir tencereye sütü, şekeri, unu ve yumurta sarısını ekleyin.
Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına getirin. Piştikten sonra soğuması için kenara alın.
Kekin tabanını ıslatmak için bir kaseye koyduğunun sıcak suyun içine granül kahve ve toz şekeri atıp eriyene kadar karıştırın.
Soğumaya bıraktığınız kremanın içine labneyi ekleyin ve homojen bir kıvam alıncaya değin mikserle çırpın.
Bir borcam ya da servis tabağına pasta tabanının ilk katını koyup kahveli karışımın yarısını kullanarak ıslatın.
Kremasının yarısını bu tabanın üzerine yayın.
Pastanın diğer katmanını da koyup önce kahveli karışımın daha sonra kremanın yarısını koyup güzelce yayarak kaplayın.
Üzerini de kakaoyla kapladığınız tatlıyı isteğe göre çilekle süsleyebilirsiniz. Buzdolabında 1-2 saat bekletin ve dilimleyerek servis edin. Afiyet olsun.