En Lezzetli Güllaç Tarifi: Ramazan Sofralarının Yıldızı Güllaç Nasıl Yapılır?
Güllaç hafif ve sağlıklı bir tatlı seçeneği olması sebebiyle Ramazan sofralarının vazgeçilmezidir. Ramazan gelince herkes en lezzetli güllaç tarifini bulmak için çabalar. Kolay bir tatlı gibi görünmesine rağmen güllaç tarifi alırken püf noktalarına önem verilmesi gerekir. Süt, şeker ve güllaç yapraklarından oluşan güllaç tatlısının en önemli püf noktası kullanılan malzemelerin miktarıdır. Hem lezzetli hem besleyici sütlü bir tatlı olan güllaç nasıl yapılır? En lezzetli güllaç tarifi hangisidir? İşte ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı güllaç tarifi…
Giriş Tarihi: 21.10.2021 17:01Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 17:01
6 Kişilik
Ev Yapımı
Kutlama
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
10 dakika
MALZEMELER
10 yaprak güllaç
1,5 litre süt
2 su bardağı şeker
Çekilmiş ceviz
Üzeri için:
Ceviz veya toz fıstık
YAPILIŞI
Süt ve şekeri tencereye alın. Şekerler eriyene kadar karıştırın.
Kaynayan sütün ılıması için bekletin.
Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye dizin.
Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün.
Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpin ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin.
Tatlıyı 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis ederken üzerine ceviz serpin.