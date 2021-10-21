En Lezzetli Güllaç Tarifi: Ramazan Sofralarının Yıldızı Güllaç Nasıl Yapılır?

Güllaç hafif ve sağlıklı bir tatlı seçeneği olması sebebiyle Ramazan sofralarının vazgeçilmezidir. Ramazan gelince herkes en lezzetli güllaç tarifini bulmak için çabalar. Kolay bir tatlı gibi görünmesine rağmen güllaç tarifi alırken püf noktalarına önem verilmesi gerekir. Süt, şeker ve güllaç yapraklarından oluşan güllaç tatlısının en önemli püf noktası kullanılan malzemelerin miktarıdır. Hem lezzetli hem besleyici sütlü bir tatlı olan güllaç nasıl yapılır? En lezzetli güllaç tarifi hangisidir? İşte ramazan sofralarının vazgeçilmez tatlısı güllaç tarifi…

Giriş Tarihi: 21.10.2021 17:01 Güncelleme Tarihi: 21.10.2021 17:01
  • 6 Kişilik
  • Ev Yapımı
  • Kutlama
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Pişirme: 10 dakika

MALZEMELER

  • 10 yaprak güllaç
  • 1,5 litre süt
  • 2 su bardağı şeker
  • Çekilmiş ceviz

Üzeri için:

  • Ceviz veya toz fıstık

YAPILIŞI

  • Süt ve şekeri tencereye alın. Şekerler eriyene kadar karıştırın.
  • Kaynayan sütün ılıması için bekletin.
  • Güllaç yaprağının parlak kısmı üste gelecek şekilde derince bir tepsiye dizin.
  • Üzerine her yanı ıslanacak şekilde bir iki kepçe süt dökün.
  • Beş güllaç yaprağı için aynı işlemi tekrarlayın ve 5. katı da ıslattıktan sonra bu kata ceviz serpin ve üzerine diğer güllaç yapraklarını aynı şekilde ıslatarak serin.
  • Tatlıyı 1-2 saat dinlendirdikten sonra servis ederken üzerine ceviz serpin.

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