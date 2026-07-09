Erdbeerkuchen (çilekli pasta) tarifi! Bir tadan bir daha vazgeçemiyor

MALZEMELER

Aşağıdaki malzemelerle yaklaşık 6-8 adet porsiyonluk tartölet elde edebilirsiniz.

Tart Hamuru (Mürbeteig) İçin:

250 g un

125 g soğuk tereyağı (küp doğranmış)

70 g pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket vanilin

Çikolata Katmanı İçin:

50 g eritilmiş bitter veya sütlü çikolata (tabana ve kenarlara sürmek için)

İç Kreması İçin:

2 su bardağı süt

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri İçin:

300-400 g taze çilek

1 paket tart jölesi (Tortenguss - şeffaf veya kırmızı)

HAZIRLANIŞI

1. Tart Hamurunun (Mürbeteig) Hazırlanması:

Un, pudra şekeri ve vanilini geniş bir kaba alın. Üzerine küp küp kesilmiş soğuk tereyağını ekleyip parmak uçlarınızla ezerek karışımı kum haline getirin.

Yumurtayı ekleyip hamuru çok fazla yoğurmadan, sadece bütünleşene kadar hızlıca toparlayın.

Hamuru streç filme sarıp buzdolabında yaklaşık 30-40 dakika dinlendirin.

2. Hamurun Pişirilmesi (Kör Pişirme):

Dinlenen hamuru tezgahta hafifçe açıp, görseldeki gibi tırtıklı kenarları olan porsiyonluk tartölet kalıplarına paylaştırın. Kalıbın şeklini alması için kenarlarına hafifçe bastırın.

Pişerken kabarmaması için tabanlarına bir çatalla delikler açın.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında üzerleri ve kenarları hafifçe altın rengi olana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kalıplarından çıkarmadan önce tamamen soğumalarını bekleyin.

3. Çikolata Detayı (İsteğe Bağlı ama Görsele Uygun):

Görseldeki tartın kenarlarında görülen hafif koyu detayları yakalamak ve kremanın hamuru yumuşatmasını engellemek için, benmari usulü erittiğiniz çikolatayı bir fırça yardımıyla soğuyan tart tabanlarının içine ve tırtıklı kenarlarına ince bir tabaka halinde sürün. Çikolatanın donması için bekleyin.

4. Kremanın Hazırlanması:

Süt, toz şeker, nişasta ve yumurta sarısını bir tencereye alıp çırpıcıyla iyice karıştırın.

Orta ateşte sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelip kaynayana kadar pişirin.

Ocaktan alınca içine vanilin ve tereyağını ekleyip tereyağı eriyene kadar pürüzsüz olana dek karıştırın.

Kabuk tutmaması için kremaya temas edecek şekilde üzerini streç filmle kapatıp soğumaya bırakın.

5. Birleştirme ve Çileklerin Dizilmesi:

Tamamen soğuyan kremayı, çikolata kaplı tart tabanlarının içine paylaştırın.

Çilekleri yıkayıp saplarını koparın. Boyutlarına göre ortadan ikiye veya dörde bölerek, görseldeki gibi ortada tepeleme bir kubbe oluşturacak şekilde sıkıca kremanın üzerine dizin.

6. Jöle (Tortenguss) Kaplaması:

Tart jölesini, paketinin arkasındaki talimatlara göre (genellikle biraz şeker ve su veya meyve suyu ile kaynatarak) hazırlayın.

Jölenin ilk sıcaklığı geçtikten sonra (yaklaşık 1-2 dakika sonra), bir kaşık veya fırça yardımıyla çileklerin üzerinden aşağıya doğru gezdirin. Bu işlem, görseldeki o muazzam parlaklığı ve canlılığı sağlayacaktır.

Jöle tamamen donduktan ve tartöletler buzdolabında 1-2 saat dinlendikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!