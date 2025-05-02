Evde waffle tarifi: Dışı çıtır içi yumuşacık...

Kahvaltı sofralarınızda tatlı bir mucizeye hazır olun! Evde, dışı çıtır içi yumuşacık waffle yapmak sandığınızdan çok daha kolay. Üstelik ihtiyacınız olan malzemeler mutfağınızda zaten var! Bu tarifi bir kez deneyin, dışarıdan waffle almak istemeyeceksiniz!
Giriş Tarihi: 02.05.2025 09:58Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 10:00
YAPILIŞI
Malzemeler:
2 adet yumurta
1,5 su bardağı süt
1/3 su bardağı sıvı yağ (tercihen ayçiçek ya da zeytinyağı)
2 yemek kaşığı toz şeker
1 paket vanilin
1 tatlı kaşığı kabartma tozu
1/4 çay kaşığı tuz
2 su bardağı un
(İsteğe bağlı) 1 tatlı kaşığı tarçın ya da rendelenmiş limon kabuğu
Pişirme İçin:
Waffle makinesi ya da yapışmaz tavada waffle kalıbı
Az miktarda tereyağı ya da sıvı yağ (makineyi yağlamak için)
YAPILIŞI:
Yumurtaları bir kapta çırpın. Ardından süt, sıvı yağ, toz şeker ve vanilini ekleyip karıştırın.
Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. (İsteğe göre tarçın ya da limon kabuğu da bu aşamada eklenebilir.)
Kuru malzemeleri sıvı karışıma yavaş yavaş ekleyin ve topak kalmayana kadar çırpın. Hafif akışkan ama yoğun bir kıvam elde etmelisiniz.
Waffle makinenizi ısıtın ve fırça yardımıyla hafifçe yağlayın.
Karışımdan 1 kepçe kadar dökün, kapağını kapatın ve altın sarısı rengi alana kadar pişirin. (Makinenize göre 3–5 dakika sürebilir.)
Dilerseniz sıcak sıcak servis edin.
SERVİS ÖNERİLERİ:
Meyve: Muz, çilek, yaban mersini
Soslar: Çikolata sosu, bal, karamel, Nutella
Diğer: Pudra şekeri, dondurma, hindistan cevizi, ceviz/krokan parçaları