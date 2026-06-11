Fırın yok, uğraş yok! Yazın en ferah tatlısı limon posset

MALZEMELER

500 ml sıvı krema

150 gr toz şeker

2 adet büyük limonun suyu

İsteğe bağlı limon kabuğu rendesi

YAPILIŞI

Krema ve şekeri bir tencereye alın.

Karışımı orta ateşte sürekli karıştırarak kaynama noktasına getirin.

Kaynamaya başladıktan sonra 3 dakika daha pişirin.

Ocağın altını kapatın ve 10 dakika kadar ılınmasını bekleyin.

Limon suyunu ekleyip iyice karıştırın.

Karışımı servis kaselerine ya da ikiye bölüp içini oyduğunuz limonlara paylaştırın.

Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabında en az 4 saat, tercihen bir gece dinlendirin.

Servis etmeden önce limon kabuğu rendesi veya taze meyvelerle süsleyin. Afiyet olsun!

PÜF NOKTALARI

Possetin kıvam alabilmesi için limon suyunu kaynar kremaya değil, biraz ılınmış karışıma ekleyin.

Tam yağlı sıvı krema kullanmak daha başarılı sonuç verir.

Daha yoğun limon aroması için bir miktar limon kabuğu rendesi ekleyebilirsiniz.

En iyi kıvam için tatlıyı bir gece buzdolabında bekletin.