Havuç topları tarifi: Lezzetli ve sağlıklı bir atıştırmalık arayanlara

Havuçlarla hazırlayabileceğiniz sağlıklı ve lezzetli bir atıştırmalık için mükemmel bir seçenek olabilir. Bu tarif, vitamin ve lif yönünden zengin havuçları, yulaf ezmesi, ceviz, fındık, bal ve tarçın gibi sağlıklı malzemelerle bir araya getiriyor. Havuç topları, hem çocukların hem de yetişkinlerin keyifle tüketeceği, tatlı bir atıştırmalık veya hızlı bir enerji kaynağı olabilir. İşte tarifi...

Giriş Tarihi: 05.11.2023 09:32 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 09:32
  • 25 Adet
  • Ev Yapımı
  • Diğer
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 10 dakika
  • Porsiyon : 75 kcal

MALZEMELER

  • 2 su bardağı rendelenmiş havuç
  • 1 su bardağı yulaf ezmesi
  • 1/2 su bardağı dövülmüş ceviz veya fındık
  • 1/2 su bardağı hindistancevizi rendesi
  • 1/4 su bardağı bal
  • 1 tatlı kaşığı tarçın
  • Bir tutam tuz
  • Üzeri için hindistancevizi rendesi

YAPILIŞI

  1. Rendelenmiş havuçları tavada yumuşayana kadar pişirin. Bunun için yaklaşık 2-3 dakika yeterli olacaktır. Bu işlem havuçların daha kolay işlenmesini sağlar.
  2. Havuçları bir karıştırma kabına alın ve üzerine yulaf ezmesi, dövülmüş ceviz veya fındık, hindistancevizi rendesi, bal, tarçın ve tuz ekleyin.
  3. Tüm malzemeleri iyice karıştırın, böylece homojen bir karışım elde edin.
  4. Karışımdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avuç içinde yuvarlayarak toplar şeklini verin.
  5. Hazırladığınız havuç toplarını bir tabağa veya tepsiye dizin.Üzerlerine hindistancevizi rendesi serpin.
  6. Havuç toplarını buzdolabında yaklaşık 30 dakika boyunca dinlendirin. Böylece daha sıkı bir dokuya sahip olurlar. Daha sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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