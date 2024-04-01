Hem hafif hem de çok leziz: Dondurmalı irmik helvası

İlk olarak, irmiği geniş bir tencereye alın ve orta ateşte kavurmaya başlayın. İrmiğin rengi hafifçe değişene kadar kavurun. Kavrulmuş irmiği bir kaseye alın ve kenara koyun.

Aynı tencereye tereyağını ekleyin ve eritin. Eritilen yağın içine kavrulmuş irmiği geri ekleyin.

Şeker ve suyu da ekleyin, karıştırın. Ardından sütü de ilave edin ve karışımı kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirin.

Helva kıvam alana kadar pişirin. Kıvamı için göz kararı değil, biraz koyulaşana kadar pişirin.

Pişen helvayı ocaktan alın ve vanilya özü veya vanilya şekeri ekleyin, karıştırın.

Helvayı servis yapacağınız tabağa veya kaselere paylaştırın.

Üzerine dövülmüş fındık veya ceviz serpin.

Servis yapmadan önce helvaları oda sıcaklığında biraz soğumaya bırakın.

Servis yaparken her porsiyonun üzerine bir top dondurma koyun ve servis edin.