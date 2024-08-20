Hem tatlı hem sağlıklı: Enfes kakaolu yulaf topları tarifi

Hurmaları çekirdeklerinden ayırın.

Gün kurusu kayısıları minik minik doğrayın ardından çikolatayı eritin.

Hurma, süt, muz ve kayısıları robotunuzdan geçirin.

Ardından yulaf kepeği, tarçın, ve kakaoyu ilave edin ve robotu bir kaç kez daha çalıştırın.

En son fındıkları da içerisinde dökün ve bir kaşıkla karıştırın.

Bu işlemden sonra harcınız hazır.

Küçük parçalar halinde yuvarlayarak şekil verdikten sonra buzdolabında soğumaya bırakın.

Afiyet olsun.