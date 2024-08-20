Hem tatlı hem sağlıklı: Enfes kakaolu yulaf topları tarifi

Diyet yaparken tatlı krizlerinizi görmezden gelmeyin! İşte bu tarifle hem tatlı istekleriniz son bulacak hem de diyetiniz bozulmayacak. Sadece 15 dakikada hazır olan bu kakaolu yulaf toplarını yemeye doyamayacaksınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 20.08.2024 08:32 Güncelleme Tarihi: 20.08.2024 08:32
  • 6 Kişilik
  • Zorluk Derecesi: Kolay
  • Hazırlama 15 dakika

MALZEMELER

7 adet hurma

3 adet gün kurusu kayısı

1 adet küçük boy muz

2 çay bardağı yulaf kepeği

4 yemek kaşığı dövülmüş fındık

1 tatlı kaşığı kakao

20 gram şekersiz çikolata

2 yemek kaşığı süt

2 çay kaşığı tarçın

YAPILIŞI

Hurmaları çekirdeklerinden ayırın.

Gün kurusu kayısıları minik minik doğrayın ardından çikolatayı eritin.

Hurma, süt, muz ve kayısıları robotunuzdan geçirin.

Ardından yulaf kepeği, tarçın, ve kakaoyu ilave edin ve robotu bir kaç kez daha çalıştırın.

En son fındıkları da içerisinde dökün ve bir kaşıkla karıştırın.

Bu işlemden sonra harcınız hazır.

Küçük parçalar halinde yuvarlayarak şekil verdikten sonra buzdolabında soğumaya bırakın.

Afiyet olsun.

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