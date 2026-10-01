Her kaşığı lezzet patlaması yaşatıyor! Tam kıvamında fırın sütlaç tarifi
Geleneksel mutfağımızın en sevilen sütlü tatlılarından biri olan fırın sütlaç, üzerindeki o efsanevi yanık kabuğu ve ipeksi kıvamıyla tam bir klasiktir. Pastane vitrinlerini süsleyen o kusursuz lezzeti ve görüntüyü kendi mutfağınızda yakalamak, birkaç ufak püf noktasıyla sandığınızdan çok daha kolay. İşte kıvamı asla şaşmayan, hem göze hem damağa hitap edecek tam ölçülü fırın sütlaç tarifimiz.
Giriş Tarihi: 01.10.2026 09:14
YAPILIŞI
Malzemeler
1 litre süt
1 su bardağı toz şeker
Yarım su bardağı pirinç
2 su bardağı su (pirinçleri haşlamak için)
3 yemek kaşığı buğday veya mısır nişastası
Yarım çay bardağı süt veya su (nişastayı açmak için)
1 paket vanilya
YAPILIŞI
Pirinçleri haşlayın: Pirinçleri yıkayıp süzdükten sonra 2 su bardağı su ile tencereye alın. Suyunu çekip iyice yumuşayana kadar orta ateşte pişirin.
Süt ve şekeri ekleyin: Haşlanan pirinçlerin üzerine 1 litre sütü ve toz şekeri ilave edip ara sıra karıştırarak kaynamaya bırakın.
Nişastayı hazırlayın: Küçük bir kasede 3 yemek kaşığı nişastayı yarım çay bardağı soğuk süt veya su ile pürüzsüz olana kadar çırpın.
Karışımı birleştirin: Kaynayan sütten bir kepçe alıp nişastalı kaseye ekleyerek ılıtın. Ardından bu karışımı tencereye yavaş yavaş ve sürekli karıştırarak ilave edin.
Kıvam aldırın: Sütlaç hafifçe koyulaşıp kaynamaya başladıktan sonra 5-6 dakika daha pişirin. Ocaktan almaya yakın vanilyayı ekleyip karıştırın.
Kaplara paylaştırın: Hazırladığınız sütlacı ısıya dayanıklı fırın kaplarına (porsiyonluk güveçler idealdir) üzerinde bir parmak boşluk kalacak şekilde paylaştırın.
Tepsiye su ekleyin: Kapları derin bir fırın tepsisine dizin. Kapların tabanının aşırı ısınıp sütlacın kurumaması için tepsinin içine kapların yarısına gelecek kadar soğuk su doldurun.
Fırınlayın: Önceden ısıtılmış 200°C fırının en üst rafında, mümkünse sadece üst ızgara ayarında üzerleri iyice kızarana kadar (yaklaşık 10-15 dakika) pişirin.
Soğutun: Fırından çıkardığınız sütlaçları oda sıcaklığına gelene kadar bekletin, ardından buzdolabında en az 2-3 saat soğutup servis yapın. (İsteğe bağlı olarak üzerini çekilmiş fındık veya ceviz ile süsleyebilirsiniz.)