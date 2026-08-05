Herkes tarifini soracak! Çikolata parçacıklı kurabiye sandviçi tarifi...

MALZEMELER
Kurabiyeler için
115 g tereyağı (oda sıcaklığında)
100 g toz şeker
100 g esmer şeker
1 adet büyük yumurta
1 çay kaşığı vanilya özütü
190 g un
½ çay kaşığı karbonat
½ çay kaşığı tuz
150 g damla çikolata
İç dolgusu için
Yaklaşık 500 g vanilyalı dondurma (veya sevdiğiniz herhangi bir aroma)
İsteğe bağlı kaplama
Mini damla çikolata
Renkli şekerlemeler
Kırılmış fındık veya badem
Çikolata parçaları
YAPILIŞI
Fırını 180°C'ye ısıtın ve tepsiyi yağlı kağıtla kaplayın.
Tereyağı, toz şeker ve esmer şekeri mikserle açık renk alana kadar çırpın.
Yumurtayı ve vanilyayı ekleyip karıştırın.
Ayrı bir kapta un, karbonat ve tuzu karıştırın. Kuru malzemeleri sıvı karışıma ekleyin.
Damla çikolatayı ilave edip spatula ile karıştırın.
Hamurdan yaklaşık 1,5 yemek kaşığı büyüklüğünde parçalar alıp tepsiye aralıklı dizin.
10–12 dakika, kenarları hafif altın rengini alana kadar pişirin.
Kurabiyeleri fırından çıkarıp 5 dakika tepside bekletin, ardından tel ızgara üzerinde tamamen soğutun.
Sandviçleri Hazırlama
Dondurmayı kullanmadan önce 5–10 dakika oda sıcaklığında bekletin.
Bir kurabiyenin düz tarafına yaklaşık 2–3 yemek kaşığı dondurma koyun.
Üzerine ikinci kurabiyeyi hafifçe bastırarak kapatın.
Taşan dondurmanın kenarlarını spatula ile düzeltin.
İsterseniz kenarlarını mini damla çikolata, şekerleme veya kırılmış kuru yemişe bulayın.
Sandviçleri yağlı kağıda sarıp en az 1–2 saat dondurucuda dinlendirin. Afiyet olsun!