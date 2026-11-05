İçi krema dolu, üzeri çikolata! Ev yapımı profiterol tarifi

MALZEMELER

Hamuru için:

1 su bardağı su

100 g tereyağı

1 su bardağı un

3 adet yumurta

1 çimdik tuz

İç kreması için:

3 su bardağı süt

1 su bardağı şeker

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 yemek kaşığı tereyağı

Çikolata sosu için:

2 su bardağı süt

1 paket krema (200 ml)

100 g bitter çikolata

1 yemek kaşığı kakao

2 yemek kaşığı şeker

YAPILIŞI

Su ve tereyağını tencereye alın. Tereyağı eriyince unu ve tuzu ekleyin. Sürekli karıştırarak 2-3 dakika pişirin. Ocaktan alıp ılınmaya bırakın.

Yumurtaları teker teker ekleyin. Her yumurtadan sonra iyice karıştırın. Yapışkan, parlak ve sıkılabilir bir hamur elde edin.

Hamuru sıkma torbasına alın. Yağlı kağıt serili tepsiye ceviz büyüklüğünde sıkın. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Önemli: Pişerken fırının kapağını açmayın!

Süt, şeker, un, nişasta ve yumurta sarısını tencereye alın. Koyulaşana kadar pişirin. Ocaktan alınca tereyağı ve vanilini ekleyin. Soğumaya bırakın.

Soğuyan hamurların altından veya yanından küçük delik açın. Kremayı sıkma torbasıyla içlerine doldurun.

Süt, krema, kakao ve şekeri ısıtın. Ocaktan alıp çikolatayı ekleyin ve eriyene kadar karıştırın.

Profiterolleri servis tabağına dizin. Üzerine çikolata sosunu dökün. Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Püf noktaları

Yumurtaları hamur sıcakken eklemeyin, mutlaka ılınmasını bekleyin.

Yumurtaları tek seferde değil, teker teker ekleyin.

Hamurların iyice kuruması için fırından erken çıkarmayın.

Fırından çıktıktan sonra tamamen soğumalarını bekleyin.

Çikolata sosunu profiterollerin üzerine dökmeden önce ılıtın. Afiyet olsun!