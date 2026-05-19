İpeksi kıvamıyla mest edecek! Antep fıstıklı muhallebi tarifi

1 litre süt (5 su bardağı)
1 su bardağı toz şeker (tatlı seviyorsanız 1 parmak artırabilirsiniz)
2 tepeleme yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)
2 tepeleme yemek kaşığı un
1 çay bardağı toz Antep fıstığı (yeşil iç fıstık)
1 yemek kaşığı tereyağı
1 paket vanilya
Alternatif Dokunuş: Muhallebinin kıvamını daha da kremsi ve pastane usulü yapmak isterseniz, ocaktan aldıktan sonra içerisine 1 kutu (200 ml) sıvı krema ekleyebilirsiniz.
Tabanı Hazırlayın: Derin bir tencereye soğuk sütü, toz şekeri, unu ve nişastayı alın. Ocağın altını açmadan önce tel çırpıcıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.
Fıstığı Ekleyin: Pürüzsüzleşen karışıma toz Antep fıstığını ilave edin. Fıstıkların rengi ve aroması süte geçene kadar hafifçe karıştırın.
Pişirme Aşaması: Tencereyi ocağa alın. Orta ateşte, dibinin tutmaması için sürekli karıştırarak koyulaşmasını bekleyin.
Kıvam Alma: Muhallebi kaynayıp göz göz olmaya (baloncuklar çıkarmaya) başlayınca ocağın altını kısın. Bu şekilde 1-2 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin ki un kokusu tamamen gitsin.
Son Dokunuş: Muhallebiyi ocaktan almadan hemen önce tereyağını ve vanilyayı ekleyin. Tereyağı tamamen eriyene kadar hızlıca karıştırın ve tencereyi ocaktan indirin.
(Eğer krema kullanacaksanız): Muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra 5 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekleyin. Ardından sıvı kremayı ekleyin ve mikserin yüksek devrinde 3-4 dakika boyunca pürüzsüzleşene kadar çırpın.
Servis: Hazırladığınız fıstıklı muhallebiyi kuplara veya kaselere paylaştırın. Oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletin, ardından buzdolabına kaldırarak en az 2-3 saat soğutun.
Yeşil Renk Sırrı: Muhallebinizin renginin daha canlı bir yeşil olmasını isterseniz, fıstığı aktardan alırken "kuşboku fıstık" olarak bilinen, erken hasat edilmiş canlı yeşil toz fıstığı tercih edebilirsiniz.
Servis Ederken: Buzdolabından çıkardığınız muhallebilerin üzerini ekstra toz Antep fıstığı, ince kıyılmış fıstık içi, çilek veya nar taneleriyle süsleyerek şık bir sunum yakalayabilirsiniz.