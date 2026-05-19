İpeksi kıvamıyla mest edecek! Antep fıstıklı muhallebi tarifi

Türk mutfağının baş tacı Antep fıstığı, bu kez hafif ve şık bir sütlü tatlının ipeksi dokusunda başrole geçiyor. Hem gözünüze hem de damağınıza hitap edecek bu nefis muhallebi, az zahmetle saray mutfağından çıkmış gibi bir etki yaratmanın en tatlı yolu. Hazırlaması dakikalar süren ama masadaki herkesi kendine hayran bırakacak bu lezzet şölenine hazırsanız, buyurun tarife geçelim.

Giriş Tarihi: 19.05.2026 10:00

YAPILIŞI

📋 Malzemeler

  • 1 litre süt (5 su bardağı)

  • 1 su bardağı toz şeker (tatlı seviyorsanız 1 parmak artırabilirsiniz)

  • 2 tepeleme yemek kaşığı nişasta (mısır veya buğday)

  • 2 tepeleme yemek kaşığı un

  • 1 çay bardağı toz Antep fıstığı (yeşil iç fıstık)

  • 1 yemek kaşığı tereyağı

  • 1 paket vanilya

Alternatif Dokunuş: Muhallebinin kıvamını daha da kremsi ve pastane usulü yapmak isterseniz, ocaktan aldıktan sonra içerisine 1 kutu (200 ml) sıvı krema ekleyebilirsiniz.

👩‍🍳 Yapılışı

  1. Tabanı Hazırlayın: Derin bir tencereye soğuk sütü, toz şekeri, unu ve nişastayı alın. Ocağın altını açmadan önce tel çırpıcıyla pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.

  2. Fıstığı Ekleyin: Pürüzsüzleşen karışıma toz Antep fıstığını ilave edin. Fıstıkların rengi ve aroması süte geçene kadar hafifçe karıştırın.

  3. Pişirme Aşaması: Tencereyi ocağa alın. Orta ateşte, dibinin tutmaması için sürekli karıştırarak koyulaşmasını bekleyin.

  4. Kıvam Alma: Muhallebi kaynayıp göz göz olmaya (baloncuklar çıkarmaya) başlayınca ocağın altını kısın. Bu şekilde 1-2 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin ki un kokusu tamamen gitsin.

  5. Son Dokunuş: Muhallebiyi ocaktan almadan hemen önce tereyağını ve vanilyayı ekleyin. Tereyağı tamamen eriyene kadar hızlıca karıştırın ve tencereyi ocaktan indirin.

  6. (Eğer krema kullanacaksanız): Muhallebiyi ocaktan aldıktan sonra 5 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekleyin. Ardından sıvı kremayı ekleyin ve mikserin yüksek devrinde 3-4 dakika boyunca pürüzsüzleşene kadar çırpın.

  7. Servis: Hazırladığınız fıstıklı muhallebiyi kuplara veya kaselere paylaştırın. Oda sıcaklığına gelene kadar dışarıda bekletin, ardından buzdolabına kaldırarak en az 2-3 saat soğutun.

💡 Püf Noktaları & Süsleme Önerileri

  • Yeşil Renk Sırrı: Muhallebinizin renginin daha canlı bir yeşil olmasını isterseniz, fıstığı aktardan alırken "kuşboku fıstık" olarak bilinen, erken hasat edilmiş canlı yeşil toz fıstığı tercih edebilirsiniz.

  • Servis Ederken: Buzdolabından çıkardığınız muhallebilerin üzerini ekstra toz Antep fıstığı, ince kıyılmış fıstık içi, çilek veya nar taneleriyle süsleyerek şık bir sunum yakalayabilirsiniz.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

