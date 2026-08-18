İtalyanların vazgeçemediği lezzet! Tam kıvamında tiramisu tarifi

MALZEMELER

Kreması için:

500 g labne (suyu süzdürülmüş)

3 adet yumurta

100 g toz şeker (yaklaşık ½ su bardağı)

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

Diğer:

1 paket kedi dili bisküvisi (200–250 g)

2 su bardağı soğutulmuş filtre kahve

1–2 yemek kaşığı kakao

YAPILIŞI

Yumurtaların sarılarını ve beyazlarını ayırın.

Sarıları şekerle açık renk alana kadar çırpın. Labne peynirini ekleyip pürüzsüz olana kadar karıştırın.

Yumurta beyazlarını ayrı bir kapta sert köpük olana kadar çırpın.

Köpük halindeki beyazları kremaya spatula ile yavaşça karıştırarak yedirin.

Kedi dili bisküvilerini kahveye çok kısa süre batırıp çıkarın ve kalıbın tabanına dizin.

Üzerine kremanın yarısını yayın.

Aynı işlemi bir kat daha tekrarlayın.

Buzdolabında en az 6 saat, mümkünse bir gece dinlendirin.

Servis etmeden hemen önce üzerine ince bir tabaka kakao eleyin.

Püf Noktaları

Bisküvileri kahvede uzun süre bekletmeyin; aksi halde çok yumuşarlar.

En iyi lezzet için tatlıyı bir gece dinlendirin.

Daha yoğun kahve aroması isterseniz kahveye 1 tatlı kaşığı espresso ekleyebilirsiniz. Afiyet olsun!