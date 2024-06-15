Kalburabastı tarifi: Bayramda lezzet şöleni yaşatacak!
Tatlının ismi, hamurun şekillendirilmesi sırasında kullanılan "kalbur"dan (bir tür elek) ve hamurun bu kalbura bastırılarak şekil almasından gelir. Kalbura bastırılarak şekil verildiği için "kalburabastı" adı verilmiştir. Kalburabastı, kökeni Osmanlı mutfağına dayanan geleneksel bir Türk tatlısıdır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde saray mutfağında ve halk arasında sıkça yapılan bir tatlıdır.
Giriş Tarihi: 15.06.2024 09:10Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 09:10
MALZEMELER
250 gram tereyağı (oda sıcaklığında)
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 adet yumurta
1 paket kabartma tozu
1 yemek kaşığı sirke
Aldığı kadar un (yaklaşık 3-3,5 su bardağı)
İçi İçin:
1 su bardağı iri çekilmiş ceviz içi
Şerbeti İçin:
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
Yarım limonun suyu
AŞÇININ NOTU
Ceviz içi yerine fındık veya badem içi kullanarak farklı lezzetler elde edebilirsiniz.
İç malzemesine biraz tarçın eklemek de tatlıya hoş bir aroma katacaktır.
YAPILIŞI
Şeker ve suyu bir tencereye alın. Şeker eriyene kadar karıştırarak kaynatın.
Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10 dakika daha kaynatın.
Limon suyunu ekleyin ve 2 dakika daha kaynatın. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakın.
Oda sıcaklığındaki tereyağını geniş bir kaba alın. Sıvı yağ, yoğurt ve yumurtayı ekleyin. Karışımı iyice çırpın.
Kabartma tozu ve sirkeyi ekleyin. Unu yavaş yavaş ekleyerek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun.
Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın.
Hamur toplarını kalbura (veya rendeye) bastırarak yassı hale getirin.
Ortasına bir miktar ceviz içi koyun ve hamuru kapatıp yuvarlayın.