Kalburabastı tarifi: Tüm püf noktalarıyla en lezzetlisi
En sevilen tatlılardan biri olan kalburabastı, genellikle doğru kıvamı tutturulamama endişesiyle yapılmaktan kaçınılan tatlılardan biri haline geliyor. İşte en lezzetli kalburabastının püf noktalarıyla o tarif...
Giriş Tarihi: 01.12.2022 09:06Güncelleme Tarihi: 01.12.2022 09:43
4-6 Kişilik
Ev Yapımı
Akşam YemeğiYemek DavetiDiğer
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
35 dakika
Hazırlama
20 dakika
Adet :
208 kcal
MALZEMELER
Şerbeti için;
3 su bardağı şeker
3 su bardağı su
1 dilim limon
Hamuru için;
150 gram oda ısısında yumuşamış tereyağı
1 çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı yoğurt
1 paket vanilya
1 adet yumurta
5 yemek kaşığı dolu dolu irmik
1 çay kaşığı kabartma tozu
1 çay kaşığı karbonat
3 damla limon suyu (karbonatın üzerine aktifleştirmek için)
3 su bardağı un
İçi için;
1 su bardağı ceviz
YAPILIŞI
3 su bardağı ve şeker bir tencerede kaynatılır ve limon suyu eklenip 15 dakika kısık ateşte pişirilir. Ardından soğumaya bırakılır.
Hamuru için ise; sıvı yağ, yoğurt, tereyağı, yumurta ve vanilyayı iyice karıştırılır. Ardından irmik, kabartma tozu, aktif hale getirilen karbonat eklendikten sonra kontrollü şekilde unu ekleyin.
İyice özdeşleşen hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp hamuru uygun kalınlıkta açın. İçine cevizi yerleştirin ve tekrar kapatın. Üzerindeki şekli vermek için bir elek veya süzgeçten yardım alabilirsiniz.
Şekil verilmiş hamurları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirdikten sonra önceden ısıtılmış 180 derece fırında kontrollü olarak 35 dakika boyunca pişirin.
İlk sıcağı çıktıktan hemen sonra iyice soğuyan şerbeti gezdirin ve en az iki saat boyunca dinlendirin. Böylece şerbetin tam olarak çekmesini sağlarken, yumuşamasını da engelleyebilirsiniz.
Üzerine toz fıstık, toz ceviz veya file bademle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun.