Karamelli tavuk göğsü tarifi: Karamelli tavuk göğsü nasıl yapılır?

AŞÇININ NOTU

Tavuk göğsünü yaparken unu topaklaşmaması için ocağın altının orta ateşte olmasına dikkat edin. Ayrıca topaklaşmayı önlemek için devamlı karıştırmayı ihmal etmeyin. Tavuk göğsünün iyi bir kıvam alması için piştikten sonra mikserden geçirin. Karamel sosu için kremalı ve kremasız olacak şekilde iki tarif bulunmaktadır. Damak zevkinize göre ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Krema yaparken şekerin yanmaması için kısık ateşte şekeri eritmeniz gerekmektedir. Aksi halde şeker hemen eriyip yanacağı için karamel sosunuzda acı bir tat olabilir. Kremalı olan karamel sosunu tercih edecekseniz tereyağı ve kremanın oda sıcaklığında olmasına dikkat etmelisiniz. Şekeri eritmeye başlarken ilk aşamada topaklanma olabilir. Ancak erimeye devam ettikçe topaklanma geçecektir.