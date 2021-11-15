Karamelli tavuk göğsü tarifi: Karamelli tavuk göğsü nasıl yapılır?
Karamel sosu hemen hemen tüm sütlü tatlılara yakışan ve tercih edilen bir sostur. Tavuk göğsü tatlısında da kullanılan karamel hem tatlıya farklı bir aroma katarken hem de görsel olarak da bir zevk sunmaktadır. Yapımı oldukça basit olan karamelli tavuk göğsü tarifi özel misafirlerde de yapılabilecek pratik ve lezzetli bir tariftir. Peki, karamelli tavuk göğsü nasıl yapılır? Karamelli tavuk göğsü tarifi…
Giriş Tarihi: 15.11.2021 11:20Güncelleme Tarihi: 15.11.2021 11:20
12 Kişilik
Ev Yapımı
Yemek Daveti
Zorluk Derecesi:
Kolay
Pişirme:
15 dakika
MALZEMELER
Tavuk göğsü için;
1 litre süt
Yarım paket(125 gram) tereyağı
1 su bardağı un
1 su bardağı şeker
1 paket vanilya
Sosu için;
Kremasız karamel sosu:
1 çay bardağı toz şeker
1,5 su bardağı ılıtılmış su
1 tatlı kaşığı nişasta
Kremalı karamel sosu:
1 su bardağı toz şeker
2 yemek kaşığı tereyağı
1 paket krema(200ml)
AŞÇININ NOTU
Tavuk göğsünü yaparken unu topaklaşmaması için ocağın altının orta ateşte olmasına dikkat edin. Ayrıca topaklaşmayı önlemek için devamlı karıştırmayı ihmal etmeyin. Tavuk göğsünün iyi bir kıvam alması için piştikten sonra mikserden geçirin.
Karamel sosu için kremalı ve kremasız olacak şekilde iki tarif bulunmaktadır. Damak zevkinize göre ikisinden birini tercih edebilirsiniz. Krema yaparken şekerin yanmaması için kısık ateşte şekeri eritmeniz gerekmektedir. Aksi halde şeker hemen eriyip yanacağı için karamel sosunuzda acı bir tat olabilir. Kremalı olan karamel sosunu tercih edecekseniz tereyağı ve kremanın oda sıcaklığında olmasına dikkat etmelisiniz. Şekeri eritmeye başlarken ilk aşamada topaklanma olabilir. Ancak erimeye devam ettikçe topaklanma geçecektir.
YAPILIŞI
Tereyağını tencereye alın ve eritin.
Eriyen yağın üzerine unu ekleyin ve devamlı karıştırın.
İyicene kavurduğunuz unu üzerine sütü ekleyin.
Daha sonra şekeri ilave ederek karıştırmaya devam edin.
Son olarak vanilyayı ekleyin ve kaynayıncaya kadar karıştırın.
Borcama dökün ve soğumaya bırakın.
Ocağa karamel sosu için tekrar bir tencere alın.
Kısık ateşte şekeri yakmadan eriyinceye kadar kavurun.
Ardından suyu ekleyip kaynatın.
Daha sonra yarım çay bardağı suyun içerisine nişastayı ekleyip tencerenin içerisine ekleyin.
Sos kıvamı alıncaya kadar karıştırın.
Kıvam alan karamel sosunu tavuk göğsünün üzerine dökün ve soğumaya bırakın.
Soğuyan karamelli tavuk göğsünü dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.
Kremalı karamel sosu tarifi:
Şekeri ocağa alın kısık ateşte rengi şeffaflaşıncaya kadar karıştırın. Ardından karıştırmayı bırakın ve karamel rengini almasını bekleyin.
Şekerde topaklaşma olursa kaşık yardımıyla ara ara karıştırabilirsiniz.
Şeker tamamen eriyip rengi karamele dönünce tereyağını ekleyin ve karıştırın.
Tereyağı da eridikten sonra kremayı ekleyin ve devamlı karıştırarak şeker ile birleşimini sağlayın.
Karışım tamamen birleşince ocağın altını kapatarak karışımı tavuk göğsünün üzerine ekleyin.