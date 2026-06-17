Kaşığı daldırınca içi akıyor: Tam kıvamında sufle tarifi

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)
100 gram bitter çikolata
80 gram tereyağı
2 adet yumurta
2 adet yumurta sarısı
50 gram toz şeker
40 gram un
Bir tutam tuz
Servis için pudra şekeri
YAPILIŞI
Fırını 200 dereceye ısıtın.
Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip pürüzsüz hale getirin.
Ayrı bir kapta yumurta, yumurta sarıları ve şekeri 2-3 dakika çırpın.
Ilınan çikolatalı karışımı yumurtalara ekleyip karıştırın.
Un ve tuzu eleyerek ilave edin, spatula ile homojen olana kadar karıştırın.
Yağlanmış sufle kaplarına karışımı paylaştırın.
Önceden ısıtılmış fırında 8-10 dakika pişirin. Kenarları pişmiş, ortası hafif sallanır halde olmalıdır.
Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serperek servis edin.
PÜF NOKTALARI
Akışkan bir iç doku için fazla pişirmemeye dikkat edin.
Kullanacağınız çikolatanın kakao oranı en az %55 olursa lezzeti daha yoğun olur.
Hamuru önceden hazırlayıp buzdolabında bekletebilir, pişirmeden önce oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirebilirsiniz.