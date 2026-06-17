Kaşığı daldırınca içi akıyor: Tam kıvamında sufle tarifi

MALZEMELER (4 KİŞİLİK)

100 gram bitter çikolata

80 gram tereyağı

2 adet yumurta

2 adet yumurta sarısı

50 gram toz şeker

40 gram un

Bir tutam tuz

Servis için pudra şekeri

YAPILIŞI

Fırını 200 dereceye ısıtın.

Çikolata ve tereyağını benmari usulü eritip pürüzsüz hale getirin.

Ayrı bir kapta yumurta, yumurta sarıları ve şekeri 2-3 dakika çırpın.

Ilınan çikolatalı karışımı yumurtalara ekleyip karıştırın.

Un ve tuzu eleyerek ilave edin, spatula ile homojen olana kadar karıştırın.

Yağlanmış sufle kaplarına karışımı paylaştırın.

Önceden ısıtılmış fırında 8-10 dakika pişirin. Kenarları pişmiş, ortası hafif sallanır halde olmalıdır.

Fırından çıkar çıkmaz üzerine pudra şekeri serperek servis edin.

PÜF NOKTALARI

Akışkan bir iç doku için fazla pişirmemeye dikkat edin.

Kullanacağınız çikolatanın kakao oranı en az %55 olursa lezzeti daha yoğun olur.

Hamuru önceden hazırlayıp buzdolabında bekletebilir, pişirmeden önce oda sıcaklığında 15 dakika dinlendirebilirsiniz.