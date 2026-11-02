Kaşığı daldırınca kıvamı ortaya çıkıyor! İşte gerçek sütlaç tarifi

MALZEMELER
1 litre süt
1 çay bardağı pirinç
2 su bardağı su
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı nişasta
Yarım çay bardağı soğuk süt
1 paket vanilin (isteğe bağlı)
YAPILIŞI
Pirinci yıkayın ve tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ekleyerek pirinçler yumuşayana kadar pişirin.
Üzerine 1 litre sütü ekleyin ve kaynamaya bırakın.
Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.
Şekeri ilave edin ve karıştırın.
Nişastayı yarım çay bardağı soğuk sütle açın. Tencereye yavaşça ekleyerek sürekli karıştırın.
5 dakika daha kaynatın. İsteğe bağlı olarak vanilin ekleyin.
Sütlacı kaselere paylaştırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın.
Püf noktaları
Pirinçleri iyice yumuşayana kadar pişirin.
Nişastayı mutlaka soğuk sütle açın.
Sütlaç soğudukça koyulaşacağını unutmayın.
Servis ederken üzerine tarçın serpin. Afiyet olsun!