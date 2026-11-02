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Kaşığı daldırınca kıvamı ortaya çıkıyor! İşte gerçek sütlaç tarifi

Sütlaç sevenler buraya! Tam kıvamında, bol sütlü, nefis mi nefis bir sütlaç hazırlıyoruz. Üstelik yapımı çok kolay! Bir kaşık aldığınızda lezzetine hayran kalacağınız bu tarifi mutlaka deneyin.

Giriş Tarihi: 02.11.2026 09:12

YAPILIŞI

MALZEMELER

1 litre süt

1 çay bardağı pirinç

2 su bardağı su

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

Yarım çay bardağı soğuk süt

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

YAPILIŞI

Pirinci yıkayın ve tencereye alın. Üzerine 2 su bardağı su ekleyerek pirinçler yumuşayana kadar pişirin.

Üzerine 1 litre sütü ekleyin ve kaynamaya bırakın.

Kaynamaya başladıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika pişirin.

Şekeri ilave edin ve karıştırın.

Nişastayı yarım çay bardağı soğuk sütle açın. Tencereye yavaşça ekleyerek sürekli karıştırın.

5 dakika daha kaynatın. İsteğe bağlı olarak vanilin ekleyin.

Sütlacı kaselere paylaştırın. Oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırın.

Püf noktaları

Pirinçleri iyice yumuşayana kadar pişirin.

Nişastayı mutlaka soğuk sütle açın.

Sütlaç soğudukça koyulaşacağını unutmayın.

Servis ederken üzerine tarçın serpin. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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