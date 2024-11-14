Kayısılı yulaf topları: Diyet bozmayan enfes lezzet…

Malzemeler:

15 adet kuru kayısı

Altı adet hurma

Yarım su bardağı yulaf

İki çay kaşığı tarçın

Üzeri için tercihe göre hindistan cevizi ekleyebilirsiniz

Yapılışı:

İlk olarak kuru kayısı ve hurmaları bir kabın içerisine alıp yumuşaması için üzerine sıcak su ilave edin.

Bu şekilde yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra yumuşamış olan hurma ve kayısıları alıp güzel bir şekilde kurulayın.

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp kayısı ve hurmaları doğrayın.

Mutfak robotuna yarım su bardağı yulafı ekleyip robotu çalıştırın.

Sonrasında ise kuru meyveleri yulaf ile karıştırın.

Karışımdan parçalar alarak ellerinizle şekil verin.

Tepsiye yağlı kağıt serin ve üzerine şekil verdiğiniz yulaf toplarını ekleyin.

Tercihe göre üzerine hindistan cevizi topları ekleyebilirsiniz.

Buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.

Kayısılı yulaf toplarınız hazır!