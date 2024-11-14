Kayısılı yulaf topları: Diyet bozmayan enfes lezzet…

Hem tatlı olsun hem de diyetimi bozmasın diyorsanız harika bir tarif ile karşınızdayız. Oldukça pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu tarif tatlı ihtiyacınızı karşılayacak hem de diyetinizi bozmayacak. Sağlığa son derece faydalı yulaf, kayısı, hurma ve tarçın ile hazırlayacağınız bu tarif size adeta lezzet şöleni yaşatacak. Pişirmeden hızlı bir şekilde hazır olacak olan bu pratik tarifi deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

Giriş Tarihi: 14.11.2024 09:03 Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 09:03

YAPILIŞI

Malzemeler:

15 adet kuru kayısı

Altı adet hurma

Yarım su bardağı yulaf

İki çay kaşığı tarçın

Üzeri için tercihe göre hindistan cevizi ekleyebilirsiniz

Yapılışı:

İlk olarak kuru kayısı ve hurmaları bir kabın içerisine alıp yumuşaması için üzerine sıcak su ilave edin.

Bu şekilde yaklaşık 10 dakika bekledikten sonra yumuşamış olan hurma ve kayısıları alıp güzel bir şekilde kurulayın.

Hurmaların çekirdeklerini çıkarıp kayısı ve hurmaları doğrayın.

Mutfak robotuna yarım su bardağı yulafı ekleyip robotu çalıştırın.

Sonrasında ise kuru meyveleri yulaf ile karıştırın.

Karışımdan parçalar alarak ellerinizle şekil verin.

Tepsiye yağlı kağıt serin ve üzerine şekil verdiğiniz yulaf toplarını ekleyin.

Tercihe göre üzerine hindistan cevizi topları ekleyebilirsiniz.

Buzdolabında en az 1 saat dinlendirin.

Kayısılı yulaf toplarınız hazır!

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