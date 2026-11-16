Roza Yemek Tarifleri Tatlılar Kaymakla buluşunca lezzeti katlanıyor! İşte tam kıvamında ayva tatlısı

Kaymakla buluşunca lezzeti katlanıyor! İşte tam kıvamında ayva tatlısı

Kış aylarının en sevilen tatlılarından ayva tatlısı, hem göz alıcı rengi hem de hafif aromasıyla sofraların vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Üzerine eklenen kaymak ve Antep fıstığıyla lezzeti katlanan bu nefis tatlıyı evde hazırlamak ise oldukça kolay. Peki, tam kıvamında, yumuşacık ve rengarenk ayva tatlısı nasıl yapılır? İşte püf noktalarıyla ayva tatlısı tarifi...

Giriş Tarihi: 16.11.2026 09:21

YAPILIŞI

MALZEMELER

2 adet büyük boy ayva

1 su bardağı toz şeker

1,5 su bardağı su

1 adet çubuk tarçın

5-6 adet karanfil

1 yemek kaşığı limon suyu

Ayva çekirdekleri

Üzeri için:

Kaymak

Toz Antep fıstığı

YAPILIŞI

Ayvaları yıkayıp ortadan ikiye kesin. Kabuklarını soyun ve çekirdek yataklarını temizleyin. Çekirdeklerini daha sonra kullanmak üzere ayırın.

Kararmalarını önlemek için ayvaları limonlu suda bekletin.

Ayvaları geniş tabanlı bir tencereye, oyuk kısımları yukarı bakacak şekilde yerleştirin.

Her bir ayvanın üzerine toz şekeri paylaştırın. Su, tarçın, karanfil ve ayva çekirdeklerini tencereye ekleyin.

Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 60-90 dakika, ayvalar yumuşayıp güzel bir renk alana kadar pişirin.

Pişen ayvaları servis tabağına alın. Tencerede kalan şerbeti üzerlerine gezdirin.

Soğuduktan sonra üzerlerine kaymak ve Antep fıstığı ekleyerek servis edin.

Püf noktası: Ayva çekirdekleri tatlının daha güzel renk almasına yardımcı olur. Kısık ateşte ve yavaş pişirmek, ayvaların hem rengini hem de kıvamını güzelleştirir. Afiyet olsun!

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör

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