Kıtır kıtır bir lezzet: Kadayıflı muhallebi tarifi

Muhallebinin yumuşacık tadı kadayıfın kıtırlığıyla birleşiyor ve ortaya çay saatlerinizin vazgeçilmezi olacak kadayıflı muhallebi çıkıyor. İşte yedikçe yiyesiniz gelecek, çat kapı misafire hızlıca hazırlayacağınız kadayıflı muhallebi tarifi...

Giriş Tarihi: 13.10.2023 12:09 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 12:09

MALZEMELER

Kadayıf Katmanı:

  • 200 gram tel kadayıf
  • 100 gram tereyağı veya margarin

Muhallebi Katmanı:

  • 1 litre süt
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 1 su bardağı irmik
  • 1 yemek kaşığı nişasta
  • 1 yemek kaşığı un
  • 1 paket vanilya
  • 1 tatlı kaşığı tereyağı

Üzeri İçin:

  • Antep fıstığı veya dövülmüş ceviz

YAPILIŞI

Önce muhallebiyi hazırlamak için, bir tencereye süt, toz şeker, irmik, nişasta ve unu ekleyin. Karışımı iyice çırpın.

Ocağı orta ateşte açın ve sürekli karıştırarak muhallebi koyulaşana kadar pişirin. Kaynamaya başladığında tereyağı ve vanilyayı ekleyin.

Muhallebi kıvam aldığında ocaktan alın ve bir kenarda soğumaya bırakın.

Kadayıf katmanı için, tel kadayıfları ufalayın.

Tereyağını eritin ve kadayıflarla iyice karıştırın.

Kadayıf karışımının yarısını, ısıya dayanıklı bir fırın kabının tabanına yayın.

Üzerine hazırladığınız muhallebiyi dökün ve düzeltin.

Kalan kadayıf karışımını muhallebinin üstüne serin.

Önceden ısıtılmış 180 dereceye ayarlı fırında, kadayıflar altın rengini alana kadar pişirin. Bu genellikle 20-25 dakika sürer.

Fırından çıkan kadayıflı muhallebiyi oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Tamamen soğuduktan sonra, üzerine dövülmüş ceviz veya Antep fıstığı serpiştirin. Dilerseniz meyvelerle de süsleyebilirsiniz.

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