Kolay şekerpare tarifi: İftar sofralarını şenlendirecek lezzet

MALZEMELER:

Hamur için:

125 gr tereyağı (oda sıcaklığında)

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı irmik

1 çay bardağı pudra şekeri

1 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

2,5 su bardağı un (kontrollü ekleyin)

Şerbet için:

3 su bardağı su

2,5 su bardağı toz şeker

Birkaç damla limon suyu

Üzeri için:

Bütün fındık veya badem

YAPILIŞI:

Şekeri ve suyu tencereye alın, kaynamaya başlayınca altını kısıp 10 dakika kaynatın.

Limon suyunu ekleyip 2 dakika daha kaynatın ve ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Yoğurma kabına tereyağı, sıvı yağ, yumurta, irmik ve pudra şekerini koyup karıştırın.

Üzerine kabartma tozu, vanilin ve azar azar un ekleyerek yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve yağlı kağıt serili tepsiye dizin.

Üzerine fındık veya badem yerleştirin.

Önceden ısıtılmış 180°C fırında, üzeri hafif kızarana kadar yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Fırından çıkan sıcak şekerparelerin üzerine soğuk şerbeti dökün.

Şerbeti çekmesi için en az 2-3 saat dinlendirin. Ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!