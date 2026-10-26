Lezzeti damak çatlatıyor! Tam kıvamında ev yapımı fırın sütlaç tarifi

MALZEMELER

1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su (pirinci haşlamak için)

Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)

ADIM ADIM TAM KIVAMINDA FIRINDA SÜTLAÇ YAPILIŞI

Pirinci Haşlayın: İlk olarak pirinçleri bol suyla güzelce yıkayın. Uygun bir tencereye alıp 2 su bardağı su ile pirinçler yumuşayıp suyunu çekene (çok az sulu kalacak şekilde) kadar haşlayın.

Sütü ve Vanilyayı Ekleyin: Yumuşayan ve haşlanan pirinçlerin üzerine 1 litre sütü ve vanilyayı ilave edip kaynamaya bırakın.

Nişastalı Karışımı Hazırlayın: Süt kaynarken ayrı bir kapta yarım su bardağı süt ile 3 yemek kaşığı buğday nişastasını pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırparak karıştırın.

Şekeri ve Nişastayı Ekleyip Koyulaştırın: Kaynamaya başlayan sütlü pirinç karışımına şekeri ve hazırladığınız nişastalı sütü yavaşça ilave edin. Sürekli karıştırarak 10-15 dakika daha kaynatın ve kıvam alınca ocağın altını kapatın.

Kaselere Paylaştırın: Hazırladığınız kıvamlı sütlacı, fırına dayanıklı ısıya uygun sütlaç kaselerine eşit şekilde paylaştırın.

Fırın Tepsimizi Hazırlayalım: Fırın tepsinizin tabanına soğuk su doldurun (Su, sütlaç kaplarının yarısına kadar gelmelidir). Sütlaç kaselerini bu tepsiye dizin. (Bu yöntem sütlacın kurumasını önler ve yumuşacık pişmesini sağlar).

Nar Gibi Kızartın: Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, sütlaçların üzerleri nar gibi kızarana kadar fırınlayın. Fırından alıp oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabında iyice soğutup sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.