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Lezzeti damak çatlatıyor! Tam kıvamında ev yapımı fırın sütlaç tarifi

Türk mutfağının en klasik ve en sevilen tatlılarının başında gelen fırın sütlaç, doğru teknikler ve tam ölçülerle yapıldığında parmak ısırtan bir lezzete dönüşüyor. Evde kolayca hazırlayabileceğiniz, üzeri nar gibi kızarmış bu nefis tatlıyı denedikten sonra bir daha dışarıdan almak istemeyeceksiniz. İşte defterinize mutlaka eklemeniz gereken, tam ölçülü o efsane tarif…

Giriş Tarihi: 26.10.2026 10:35

YAPILIŞI

MALZEMELER
1 litre süt

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı pirinç

3 yemek kaşığı buğday nişastası

1 paket vanilya

2 su bardağı su (pirinci haşlamak için)

Yarım su bardağı süt (nişastayı açmak için)

ADIM ADIM TAM KIVAMINDA FIRINDA SÜTLAÇ YAPILIŞI
Pirinci Haşlayın: İlk olarak pirinçleri bol suyla güzelce yıkayın. Uygun bir tencereye alıp 2 su bardağı su ile pirinçler yumuşayıp suyunu çekene (çok az sulu kalacak şekilde) kadar haşlayın.

Sütü ve Vanilyayı Ekleyin: Yumuşayan ve haşlanan pirinçlerin üzerine 1 litre sütü ve vanilyayı ilave edip kaynamaya bırakın.

Nişastalı Karışımı Hazırlayın: Süt kaynarken ayrı bir kapta yarım su bardağı süt ile 3 yemek kaşığı buğday nişastasını pürüzsüz bir kıvam alana kadar çırparak karıştırın.

Şekeri ve Nişastayı Ekleyip Koyulaştırın: Kaynamaya başlayan sütlü pirinç karışımına şekeri ve hazırladığınız nişastalı sütü yavaşça ilave edin. Sürekli karıştırarak 10-15 dakika daha kaynatın ve kıvam alınca ocağın altını kapatın.

Kaselere Paylaştırın: Hazırladığınız kıvamlı sütlacı, fırına dayanıklı ısıya uygun sütlaç kaselerine eşit şekilde paylaştırın.

Fırın Tepsimizi Hazırlayalım: Fırın tepsinizin tabanına soğuk su doldurun (Su, sütlaç kaplarının yarısına kadar gelmelidir). Sütlaç kaselerini bu tepsiye dizin. (Bu yöntem sütlacın kurumasını önler ve yumuşacık pişmesini sağlar).

Nar Gibi Kızartın: Tepsiyi fırınınızın en üst rafına yerleştirin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, sütlaçların üzerleri nar gibi kızarana kadar fırınlayın. Fırından alıp oda sıcaklığında soğuttuktan sonra buzdolabında iyice soğutup sevdiklerinize ikram edebilirsiniz.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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